الحوثيون يهاجمون ميناء يمنيا في أول عملية من نوعها منذ انتهاء الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون في اليمن مساء الجمعة، شن هجوم على ميناء نفطي جنوب البلاد، في عملية قالت الحكومة إنّها لم تؤد لأضرار بشرية مادية، وهي الأولى منذ انتهاء الهدنة في بداية الشهر الحالي.

وقال الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال اليمن في بيان إنّهم نفذوا «ضربةً تحذيريةً بسيطة» على ميناء الضبة الخاضع لسيطرة الحكومة في محافظة حضرموت لمنعها من «نهب النفط الخام»، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذه أوّل عملية من نوعها يتبناها الحوثيون منذ انتهاء الهدنة في اليمن في الثاني من تشرين أكتوبر.

ويطالب الحوثيون المدعومون من إيران الحكومة التي يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية بدفع رواتب موظفي سلطتهم وعسكرييهم المتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما ترفضه السلطة المعترف بها دوليا.