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المغرب: تأييد جنوب إفريقيا للبوليساريو «يسيء لعلاقات» البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 10:23 صباحا
المغرب: تأييد جنوب إفريقيا للبوليساريو «يسيء لعلاقات» البلدين
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، أن تأكيد جنوب إفريقيا قبل يومين تأييدها لجبهة البوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، «يسيء للعلاقات الثنائية بين البلدين» خصوصا الاقتصادية منها، مقللا من «تأثيره على الملف».

وقال بوريطة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية، إن «سلوك بريتوريا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية يسيء للعلاقات الثنائية وكل ما تم بناؤه، لا سيما في الجوانب الاقتصادية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف «لا يمكن لمقاولة جنوب إفريقية أن تجني الأرباح بالمغرب وتقف مكتوفة الأيدي أمام ما تقوم به حكومتها».

دعم «حازم» من جنوب إفريقيا لجبهة البوليساريو
يأتي ذلك يومين بعد استقبال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في بريتوريا، حيث أكد له دعم حكومته «الحازم «للجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية»، التي أعلنتها الجبهة من طرف واحد.

وقال رامابوزا، خلال ذلك الاستقبال «نشعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في العالم، إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية».

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من جهته وصف بوريطة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيرته البلجيكية حجة لحبيب بالرباط، هذا الاستقبال بكونه «بهرجة وصخبا»، مضيفا «وضع خرقة أو سجادة حمراء لا يغير في الملف شيئا، بل يعبّر عن عدم القدرة على التأثير».

نزاع منذ عقود
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية التي تسيطر المملكة على نحو 80% من أراضيها، وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها حلاّ وحيدا للنزاع.

غير أن البوليساريو، المدعومة من الجزائر، تطالب بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة لتقرير مصيرها.

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