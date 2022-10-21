مقتل وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، «استشهاد» فلسطيني وجرح ثلاثة آخرين الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان أن «صلاح عبد الله بريكي (19 عاما) استشهد فجر اليوم (الجمعة) برصاص الجيش الإسرائيلي بإصابة في رقبته»، موضحة أن ثلاثة فلسطينيين آخرين جرحوا في الصدامات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت مصادر فلسطينية في جنين ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن «قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة جنين فجر اليوم بهدف اعتقال مطلوبين».

وأضافت أن القوة الإسرائيلية «داهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي ووقعت خلال ذلك اشتباكات عنيفة».

إضراب في الضفة الغربية

وكان إضراب شامل عم الخميس، مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ سنوات، احتجاجا على قتل الفلسطيني عدي التميمي (20 عاما)، مساء الأربعاء، بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة.

واتهمت السلطات الإسرائيلية التميمي بتنفيذ هجوم، عند حاجز على مدخل مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، أسفر عن مقتل الجندية نوعا لازار (18 عاما) .

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وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل الفلسطينية، حيث كثّفت قوات الاحتلال، مداهماتها في أعقاب هجمات المقاومة ضد أهداف إسرائيلية في مارس وإبريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية، منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.