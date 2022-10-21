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مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 08:28 صباحا
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة
من اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين، 21 أكتوبر 2022. (وكالة الأنباء الفلسطينية وفا)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وجرح ثلاثة آخرين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة  في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «صلاح عبد الله بريكي (19 عاما) استشهد فجر اليوم (الجمعة) برصاص الحيش الإسرائيلي بإصابة في رقبته»، موضحة أن ثلاثة فلسطينيين آخرين جرحوا في الصدامات. 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن «قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة» وذلك قبل أن تعلن وزارة الصحة وفاة الشاب بريكي متأثرا بإصابته.

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