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طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 04:20 مساء
طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس (شرق) من قبل خفر السواحل التونسي، 4 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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في مشهد درامي، وصلت طفلة تونسية (عمرها ثلاث سنوات) إلى السواحل الإيطالية في قارب يضم مهاجرين غير قانونيين، بينما لم يصل معها أبوها وأمها اللذان خططا لمرافقتها لكن الظروف لم تقدر لهم «لم الشمل».

وقال الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، في تصريحات صحفية إن «النيابة العمومية فتحت تحقيقا وقررت الاحتفاظ بالأب والأم بتهمة تكوين وفاق من أجل عبور الحدود البحرية خلسة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأمّ وابن يبلغ سبع سنوات فضلا عن الطفلة في عملية الهجرة التي انطلقت من سواحل منطقة صيادة الساحلية (شرقي البلاد)، لكن الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه؛ غير أن القارب انطلق ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا.

وذكر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» هذه التفاصيل للوكالة الفرنسية، علما أن المنتدى يتابع ملف الهجرة في تونس.

24  ألف دينار تونسي من أجل العبور إلى أوروبا
ويعمل والدا الطفلة بائعين متجولين في مناطق الساحل التونسي (شرق) ودفعا مبلغا يقدر بـ24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرّب مقابل المشاركة في عملية العبور.

وتظهر إحصاءات المنتدى أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، تمكن 2635 قاصرا من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وفي الأيام الأخيرة، جرى توقيف 1366 مهرّبا من بينهم تونسيون وأجانب، وفقا لوزارة الداخلية.

تونس تواجه صعوبات في اعتراض المهاجرين
وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين او إنقاذهم بسبب نقص المعدات.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22 ألف و500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومطلع سبتمبر الماضي، لقي 12 تونسيا حتفهم اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية يوميا بإنقاذ واعتراض عشرات من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية في قوارب غالبا ما تكون متهالكة.

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