مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

قتل فلسطيني مساء الأربعاء بنيران قوات إسرائيلية عند مدخل مستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن المهاجم «أطلق النار عند مدخل معالي أدوميم في اتجاه الحرس ... فأصاب أحدهم في يده قبل أن يتم تحييده من جانب الحراس الآخرين». وشوهد بعيد ذلك جثة رجل على الأرض يحيط بها عناصر من الشرطة، بحسب «فرانس برس».

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وتوفي فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وأعلنت الوزارة، بعد منتصف ليل السبت، «استشهاد مجاهد أحمد داوود (30 عامًا)، متأثرًا بجروح حرجة أُصيب بها ظهر السبت برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قراوة بني حسان» جنوب مدينة نابلس.

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وقَتل جنود الاحتلال، مساء الجمعة فلسطينيًا آخر بعد إطلاقه النار باتجاه مستوطنة بيت إيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.