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حماس تعلن استئناف علاقتها مع دمشق إثر قطيعة لأكثر من 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 03:50 مساء
حماس تعلن استئناف علاقتها مع دمشق إثر قطيعة لأكثر من 10 سنوات
القيادي بحركة حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي لفصائل فلسطينية في دمشق، 19 اكتوبر 2022. (سانا)
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أعلنت حركة حماس من دمشق الأربعاء استئناف علاقتها مع السلطات السورية، وفق ما أكّد أحد مسؤوليها، بعد قطيعة بدأت إثر اندلاع النزاع واستمرت أكثر من عشر سنوات.

وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والاسلامية في الحركة خليل الحية، عقب لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في عداد وفد ضمّ عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية «نعتقد أنه يوم مجيد ويوم مهم، نستأنف فيه حضورنا الى سورية العزيزة ونستأنف فيه العمل المشترك... مع سورية». وأضاف خلال مؤتمر صحفي «نعتبره لقاء تاريخياً وانطلاقة جديدة متجددة للعمل الفلسطيني السوري المشترك»، وفق وكالة «فرانس برس».

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كانت حماس تُعد من أوثق الحلفاء الفلسطينيين للأسد. وجعلت من دمشق مقرا لها في الخارج طيلة سنوات، قبل أن تنتقد قمع السلطات للاحتجاجات التي عمّت البلاد بدءاً من منتصف مارس 2011. وتوترت العلاقات تدريجياً بين الطرفين إلى أن غادر قياديو الحركة وعلى رأسهم رئيس مكتبها السياسي السابق في الخارج خالد مشعل دمشق في فبراير 2012. وأغلقت الحركة كافة مكاتبها وأوقفت أنشطتها فيها.

الحية: متفقون مع الرئيس السوري على تجاوز الماضي
وقال الحية من دمشق التي وصلها الأربعاء «أي فعل فردي هنا أو هناك هو فعل خاطئ لا تقره قيادة الحركة ولم تقره»، مؤكداً «أننا متفقون مع سيادة الرئيس على أن نتجاوز الماضي ونذهب الى المستقبل». وأضاف «نستعيد علاقتنا مع سورية العزيزة بقناعة وبإجماع قيادي.. وبتفهّم من محبي حركة حماس»، مؤكداً رداً على سؤال صحفي، عدم تحفظ أي من حلفائهم أو داعميهم الإقليميين، خصوصاً تركيا وقطر، على هذه الخطوة.

جاءت زيارة حماس الى دمشق بعد توقيع الفصائل الفلسطينية الخميس اتفاق مصالحة في الجزائر تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام. كما أتت بعد إعلان قيادتها الشهر الماضي رغبتها باستئناف العلاقات مع دمشق، على ضوء «التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا»، ما اعتبره محللون إشارة إلى تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وعلى مدى سنوات، اعتبر مسؤولون سوريون في تصريحاتهم مغادرة حماس «ضربة قاصمة» للعلاقة مع سورية، وبعضهم وصفها بـ«الخيانة». وسبق زيارة دمشق، وفق ما قال مسؤول في الحركة لـ«فرانس برس» في وقت سابق، لقاءات مع مسؤولين سوريين، بوساطة من حزب الله اللبناني وداعمته إيران.

حافظت الحركة على علاقة جيدة مع حزب الله. ورغم خلافه معها حول موقفها من دمشق، لطالما اعتبرها جزءاً من «محور المقاومة» الذي يضم أيضاً دمشق وطهران وفصائل عراقية. أعلنت حركة حماس في العام 2017 فكّ ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في سورية منذ الثمانينات والتي تعد من أبرز مكونات المعارضة السورية إثر اندلاع النزاع.

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