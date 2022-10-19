السعودية تفرج عن قيادي بحركة حماس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن السلطات السعودية أفرجت عن قيادي كبير بالحركة بعد اعتقاله لأكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في بيان أن الممثل السابق للحركة في السعودية محمد الخضري (83 عاما)، الذي احتجزته السلطات السعودية في 2019 مع العشرات، على متن طائرة متجهة إلى الأردن. وأضاف الرشق «تحدثت معه... معنوياته عالية. وكل أمله ودعائه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين»، وفق وكالة «رويترز».

حماس تثمن القرار السعودي

ولم يرد مسؤولون سعوديون بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. وتأسست حماس في ثمانينات القرن الماضي كفرع لجماعة الإخوان، لكنها في الآونة الأخيرة تؤكد بصورة متزايدة على أنها حركة تحرر فلسطينية، لأسباب من بينها نزع فتيل أي خلافات مع مصر واجتذاب الدعم من الدول العربية الغنية.

وتسببت الاعتقالات وبعض المحاكمات التي أجراها القضاء السعودي للخضري وآخرين، على خلفية دعمهم لحماس، في مزيد من التوتر في العلاقات بين الجانبين. وعبر الرشق عن أمله في أن تكون خطوة الإفراج عن الخضري «مقدمة لفتح صفحة جديدة». وأضاف «نثمن غاليا قرار المملكة العربية السعودية.. سائلا المولى أن تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين».