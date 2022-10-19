Atwasat

السعودية تسجن أميركيا بسبب تغريدات عن خاشقجي واليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 02:07 مساء
السعودية تسجن أميركيا بسبب تغريدات عن خاشقجي واليمن
خديجة جنكيز أمام صورة خاشقجي في واشنطن، 2 أكتوبر 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

عوقب أميركي بالسجن في السعودية بسبب تغريدات تحدّث فيها عن الحرب في اليمن واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018، على ما أفاد ابنه وكالة فرانس برس الأربعاء.

وحُكم على سعد ابراهيم الماضي، الأميركي من أصل سعودي والبالغ 72 عاما، مطلع هذا الشهر بالسجن 16 عاما مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة. وهو أحدث حكم في سلسلة من الأحكام التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها شديدة القسوة تعاقب انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «فرانس برس».

وتهدّد القضية بمزيد من التوتر بين الرياض وواشنطن، الشريكين التقليديين المختلفين حاليا بشأن قرار خفض إنتاج النفط الذي اتخذته منظمة أوبك بلاس، والذي اعتبره البيت الأبيض اصطفافا الى جانب روسيا في حرب أوكرانيا.

- محامي خاشقجي يغادر الإمارات بعد تغريمه وإلغاء عقوبة الحبس 
- محكمة إماراتية تدين محامي خاشقجي السابق بتهمة «غسل أموال»
- ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

واعتقل الماضي عند وصوله إلى السعودية في نوفمبر الماضي في رحلة كان يفترض أن تستمر أسبوعين، على ما أوضح ابنه إبراهيم الذي كشف عن قضية والده هذا الأسبوع، منتقدا المسؤولين الأميركيين لفشلهم في تأمين الإفراج عنه.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الثلاثاء «عبّرنا باستمرار وبشكل مكثّف عن هواجسنا حيال هذه القضية على أعلى المستويات في الحكومة السعودية عبر قنوات في الرياض وواشنطن».وأضاف «لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير».

وأطلع ابراهيم إبراهيم الأربعاء «فرانس برس» على قائمة من 14 تغريدة قال إنها استخدمت كأدلة ضد والده، وأشار إلى أنه تم تأكيد ذلك بواسطة وزارة الخارجية الأميركية.

ضرائب وأعمال هدم مثيرة للجدل في مكة
وتتناول التغريدات فرض ضرائب في السعودية وأعمال هدم مثيرة للجدل في مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة على ساحل البحر الأحمر. وتساءل الماضي في إحدى تغريداته عن سبب عدم تمكّن السعودية من منع الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

وأشار في تغريدة أخرى إلى «التضحية» بخاشقجي الذي أثار قتله على أيدي سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول غضبا دوليا واسعا. وأوضح إبراهيم أن المسؤولين السعوديين وجدوا أيضا صورة كاريكاتورية غير مناسبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هاتف والده.

وقال إبراهيم إن الماضي اتُهم جزئياً بدعم وتمويل الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار المملكة، وهي اتهامات توجه تقليديا لجميع المتهمين في قضايا متعلقة بالتغريد على وسائل التواصل الاجتماعي.

«إساءة التعامل» مع القضية
واتهم إبراهيم وزارة الخارجية الأميركية بـ «إساءة التعامل» مع قضية والده، بما في ذلك عدم إرسال ممثل إلى جلسة الحكم الذي صدر في الثالث من أكتوبر، وهو ما أقرت به وزارة الخارجية الثلاثاء، قائلة إن السعودية حدّدت في الأصل موعدا لاحقا لجلسة الاستماع قبل تقديمه. وقال إبراهيم إن قضية والده «كان يجب أن تثير قلقا كبيرا لهم منذ اليوم الأول».

وتابع «لا ينبغي أن تبدأ المشاكل والتوترات بين السعودية والولايات المتحدة بسبب النفط. يجب أن تبدأ لأن مواطنين أميركيين مسنين محتجزون بسبب تغريدات». كما أبدى إبراهيم عن قلقه على صحة والده.

وقال عبر الهاتف من الولايات المتحدة حيث يعيش «إنهم يمنعونه من النوم. يجعلونه يقف. يبلغ من العمر 72 عاما وحالته الصحية آخذة في التدهور». وتابع «كان يعاني من مشاكل في ظهره. يحتاج إلى إجراء جراحة في ظهره بأسرع ما يمكن. لدي بالفعل موعد له هنا».

ولم يعلّق المسؤولون السعوديون على قضية الماضي أو على أحكام أخرى صدرت مؤخرًا ضد أشخاص ينتقدون الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي أغسطس الماضي، صدر حكم بالسجن 45 عاما بحق نورا القحطاني، وهي أم لخمسة أطفال في أواخر الأربعينات من عمرها، لاستخدامها تويتر «للطعن« في الأسرة الحاكمة.

كما حكم على سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، بالسجن لمدة 34 عاما بتهمة مساعدة معارضين يسعون إلى «الإخلال بالنظام العام». عبر إعادة تغريد منشوراتهم.

مسؤولين أمنيون سعوديون يفتقرون إلى المؤهلات
وقالت منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) التي أسسها خاشقجي ومقرها في واشنطن، إن الأحكام ربما هي نتيجة التعيينات الأخيرة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في مثل هذه القضايا.

وقال مسؤول منطقة الخليج في المنظمة عبد الله العوده «يعيّن ولي العهد مسؤولين أمنيين موالين يفتقرون إلى المؤهلات الأساسية للعمل كقضاة في محكمة (مكافحة الإرهاب) الصورية ويعاقبون أي معارضة اجتماعية بأحكام مروعة».

وكتب المحلل السعودي المقرّب من الحكومة علي الشهابي الثلاثاء على تويتر بالإنكليزية إنّ السلطات السعودية «تدير عملية انتقالية صعبة يمكن أن تنزلق بسهولة إلى نزاع أهلي». وأضاف أنّ «الحكومة تعطي الأولوية للاستقرار في وقت تفرض تغييرا على مجتمع شديد الاستقطاب». متابعا «هذه عملية صعبة جدا تجعل من الممكن حدوث تجاوزات في النيابة العامة أو القضاء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»

أسامة الطالب يفوز على زقطة وينفرد بصدارة «شطرنج طرابلس»
أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر

أوكرانيا: تدمير 223 مسيرة إيرانية الصنع منذ سبتمبر
«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني

«أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟

«هذا المساء»: بين الجزائر والقاهرة.. صراع على الجارة أم ترتيبات توافق؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها

وزير الدفاع الإستوني: روسيا ستحتاج عامين على الأقل لإعادة بناء جيشها
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر

المنتخب الوطني للشباب يفرط في فوز مستحق أمام الجزائر
«بوابة الوسط» ترصد جنسيات مدربي الدوري الليبي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة

«بوابة الوسط» ترصد جنسيات مدربي الدوري الليبي الممتاز قبل انطلاق النسخة الجديدة
4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»

4 مباريات في انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد رقم «48»
القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي موحد

القائم بالأعمال الأميركي بعد لقاء قائد «أفريكوم»: ملتزمون بدعم تشكيل جيش ليبي ...
«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا

«وسط الخبر»: الانتخابات البلدية.. مرحلة صراع جديدة بين الدبيبة وباشاغا
محمد الأصفر وألوانه الأخرى

محمد الأصفر وألوانه الأخرى
حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه

حفتر: ما تعانيه مدن ليبيا والجنوب لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السلطة الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا بشأن القدس
السلطة الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا بشأن القدس
«تحرير الشام» تتقدم في مناطق نفوذ الأتراك بشمال سورية والاشتباكات تخلف 58 قتيلا
«تحرير الشام» تتقدم في مناطق نفوذ الأتراك بشمال سورية والاشتباكات...
القضاء العراقي يستدعي 5 مسؤولين في قضية «سرقة» أموال الضرائب
القضاء العراقي يستدعي 5 مسؤولين في قضية «سرقة» أموال الضرائب
إضراب عام وتظاهرة في جرجيس التونسية بعد فقدان مهاجرين في البحر
إضراب عام وتظاهرة في جرجيس التونسية بعد فقدان مهاجرين في البحر
الأحزاب السياسية الكبرى في العراق تعد بتقديم تشكيل الحكومة الجديدة السبت
الأحزاب السياسية الكبرى في العراق تعد بتقديم تشكيل الحكومة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على ......
من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟
من هو الرئيس العراقي الجديد.. وما أبرز الملفات التي تنتظره؟...
المزيد
السعودية تسجن أميركيا بسبب تغريدات عن خاشقجي واليمن
السعودية تسجن أميركيا بسبب تغريدات عن خاشقجي واليمن...
«اختنقنا».. لبنانيون يشتكون من تلوث ناتج عن معمل كهرباء
«اختنقنا».. لبنانيون يشتكون من تلوث ناتج عن معمل كهرباء...
مبعوث أميركا سيحمل للبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لتوقيعه
مبعوث أميركا سيحمل للبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ......
الأحزاب السياسية الكبرى في العراق تعد بتقديم تشكيل الحكومة الجديدة السبت
الأحزاب السياسية الكبرى في العراق تعد بتقديم تشكيل الحكومة ......
إضراب عام وتظاهرة في جرجيس التونسية بعد فقدان مهاجرين في البحر
إضراب عام وتظاهرة في جرجيس التونسية بعد فقدان مهاجرين في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط