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«اختنقنا».. لبنانيون يشتكون من تلوث ناتج عن معمل كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 01:12 مساء
«اختنقنا».. لبنانيون يشتكون من تلوث ناتج عن معمل كهرباء
معمل الكهرباء في زوق مكايل شمال بيروت، 10 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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يشتكي أهالي منطقة زوق مكايل شمال بيروت مر الشكوى من تلوث يفرزه معمل لتويد الكهرباء في المنطقة، ويحذرون من مسؤوليته عن قتل سكان الأحياء القريبة منه ببطء، وتحدثوا إلى وكالة «فرانس برس» عن معاناتهم، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل.

ومن بين هؤلاء زينة مطر التي توفيت شقيقتها وثلاثة من أقربائها نتيجة أمراض في الرئة، وباتت على غرار كثر من أهالي منطقة زوق مكايل شمال بيروت، تلقي باللوم على التلوث الذي يفرزه معمل توليد الكهرباء في المنطقة. وقالت زينة (40 عاما) لـ«فرانس برس»: «قد نموت كلنا غدا»، مشيرة إلى خشيتها من إجراء أي فحوصات طبية لئلا ينتهي بها الأمر كشقيقتها التي توفيت قبل سنتين بعد معاناتها من تليف رئوي، أو كأعمامها الذين خسروا معركتهم مع سرطان الرئة. وتضيف: «اختنقنا».

جراء الخوف الذي يتملّكهم، تمضي زينة وزوجها غالبية الوقت في قريتهم في جنوب لبنان. وتشير ابنة عمها ريتا (50 عاما)، بينما تحتسيان القهوة على شرفة المنزل، إلى «الضجيج والدخان الأسود» المنبعث من المعمل. وتقول للوكالة الفرنسية إنها تمضي وقتا طويلا في تنظيف منزلها من آثار الدخان، «حتى سياراتنا البيضاء تظهر عليها بقع من الصدأ».

تداعي قطاع الكهرباء في لبنان
ويحصل ذلك كله بينما لا ينعم سكان المنطقة سوى بساعة كهرباء واحدة من المعمل المذكور. ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود. لكن الانهيار الاقتصادي المستمر منذ 2019 فاقم المشكلة، خصوصا مع عجز السلطات عن استيراد الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء بسبب تضاؤل الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي. ولم تعد مؤسسة كهرباء لبنان قادرة على تأمين الكهرباء إلا لساعة أو ساعتين في اليوم كحد أقصى.

وأظهرت دراسة لمنظمة «غرين بيس» في العام 2018، بالاعتماد على صور أقمار اصطناعية، أن منطقة جونيه، وضمنها زوق، تحتل المرتبة الخامسة بين المدن العربية الأكثر تلوثا، بينما تحل في المرتبة 23 عالميا.  وتحدّثت المنظمة عن عوامل عدّة تقف خلف تلوث المنطقة، بينها زحمة السير الخانقة والمولدات الخاصة التي تعوض عن انقطاع كهرباء الدولة، فضلا عن معمل ذوق الذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان. وتساهم الجبال المحيطة في تكديس الانبعاثات من المنطقة.

ارتفاع إصابات أمراض الرئة 
منذ العام 1994، يجري طبيب أمراض الرئة في مستشفى سيدة لبنان في جونيه بول مخلوف، دراسات حول التلوث في المنطقة، في ظل عدم تحرّك السلطات. ويقول لـ«فرانس برس»: «عندما رأيت النتيجة، هربت من المنطقة».

غيّر مخلوف مكان سكنه في العام 2000، لكنه أبقى على عيادته التي وثّق فيها ارتفاع الإصابات بأمراض الرئة بنسبة تصل إلى ثلاثة في المئة في 2014، وخمسة إلى ستة في المئة اليوم. ويُستخدم في المعمل «فيول ذات نوعية سيئة (...) غني بالكبريت وأحادي أكسيد النيتروجين»، وفق الطبيب الذي يوضح أنها «مواد مسرطنة تؤثر على الصحة العامة خصوصا على الجهاز التنفسي والجلد».

- انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود

وشيّد معمل الذوق في الخمسينات. في العام 2014، أنهت السلطات بناء منشأة أخرى تابعة له تعمل على الغاز أو الفيول الأفضل جودة.

ويقول رئيس بلدية ذوق مكايل إيلي بعينو، لـ«فرانس برس» إن المتعهد «لم يأخذ إذنا من البلدية ولم يقدم لنا تقريرا بالأثر البيئي»، مؤكدا أن «السكان يطالبون بإغلاق المعمل». وتقول زينة: «حين يتم تفريغ الفيول، نغلق النوافذ لأن الرائحة لا تُحتمل».

«إما الفيول أو العتمة الشاملة»
في سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان أن «استعمال مادة الفيول أويل غرايد بي+ Grade B في معملي الزوق والجية الحراريين هو حالة استثنائية، وجاءت منعا للوقوع في المحظور أي العتمة الشاملة»، في ظل عجز السلطات عن استيراد الفيول الكافي. وأسف الطرفان في بيانهما لـ«أي ضرر بيئي قد سببه الدخان الأسود، وللأذى لأهلنا القاطنين في المناطق المجاورة للمعمل».

ووفق دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت العام 2018، فإن عدد الإصابات بأمراض السرطان أعلى سبعة أضعاف في منطقة جونيه مما هي الحال في حرم الجامعة الأميركية في وسط العاصمة.

وتقول النائبة في البرلمان اللبناني نجاة عون صليبا، وهي أستاذة جامعية شاركت في إعداد الدراسة، إن احتراق الوقود الثقيل لتوليد الطاقة لا يجب أن يتم في منطقة قريبة من السكان، مشيرة إلى أن الحل يكمن في استيراد الغاز والوقود العالي الجودة، وتضيف للوكالة الفرنسية: «نحن أمام خيارين اليوم، أن يبقى المطار والمستشفيات دون كهرباء أو أن نشغل معمل الذوق ونجلس تحت غيمة سوداء».

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