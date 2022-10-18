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إضراب عام وتظاهرة في جرجيس التونسية بعد فقدان مهاجرين في البحر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 02:23 مساء
إضراب عام وتظاهرة في جرجيس التونسية بعد فقدان مهاجرين في البحر
الحرس الوطني قرب السواحل التونسية. (الإنترنت)
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نُفذ إضراب عام وتظاهر الآلاف من سكان مدينة جرجيس التونسية (جنوب شرق)، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالبحث عن مهاجرين مفقودين، والتنديد بعملية دفن جثث في مقبرة للمهاجرين دون إشهار لهوياتها.

ودعا للإضراب العام، الاتحاد المحلي (نقابة)، مطالبا بفتح تحقيق في عمليات البحث عن المفقودين وطريقة دفنهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي الليلة الفاصلة بين 20 و21 سبتمبر الماضي، فُقد مركب مهاجرين على متنه 18 تونسيا وانتشل بحارة جثتين، فيما لاحظت السلطات وجود أربع جثث جرى انتشالها سابقا ودفنت بالخطأ في مقبرة مخصصة للمهاجرين، وفقا «للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وهي منظمة تتابع ملف الهجرة.

مسيرة لعائلات المفقودين
وأفاد مراسل «فرانس برس»، بأن الآلاف من سكان المدينة، بمن فيهم عائلات المفقودين تجمعوا ونظموا مسيرة في الشارع الرئيسي للمدينة، مطالبين السلطات بتكثيف البحث عن المفقودين ومنددين بعمليات دفن سابقة لجثث في مقبر للمهاجرين، اتضح فيما بعد أنها تعود لبعض المفقودين التونسيين.

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وتضم جرجيس، مقبرة تدفن فيها جثث مهاجرين غالبيتهم من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء.

كما أغلقت المؤسسات الحكومية والمتاجر في البلاد، واقتصرت الخدمات الصحية على الطوارئ، ورفع بعض المتظاهرين صورا لابنائهم المفقودين، ولافتات كتبوا عليها «جريمة دولة» و«نطالب بالحقيقة».

والإثنين طلب الرئيس قيس سعيّد، من وزيرة العدل ليلى جفال، فتح تحقيق عدلي في ملف الهجرة، «ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره».

صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين
وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات، ومع تحسّن الأحوال الجوية في تونس، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية، حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة، فيما تكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومطلع سبتمبر الماضي، لقى 12 تونسيا حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية يوميا، بإنقاذ واعتراض العشرات من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية في قوارب غالبا ما تكون متهالكة.

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