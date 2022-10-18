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«تحرير الشام» تتقدم في مناطق نفوذ الأتراك بشمال سورية والاشتباكات تخلف 58 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 09:54 صباحا
«تحرير الشام» تتقدم في مناطق نفوذ الأتراك بشمال سورية والاشتباكات تخلف 58 قتيلا
سوريون تجمعوا في الجانب السوري من معبر السلامة مع تركيا، احتجاجا على تقدم هيئة تحرير الشام في مناطقهم، 17 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قتل 58 شخصا، بينهم عشرة مدنيين، خلال عشرة أيام من اقتتال داخلي بين فصائل موالية لأنقرة في شمال سورية، دخلت على خطه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) لتحقق تقدما في مناطق نفوذ تركيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل لوكالة «فرانس برس».

وأسفرت عشرة أيام من الاقتتال الداخلي، وفق المرصد، عن مقتل 28 عنصرا من هيئة تحرير الشام و20 مقاتلا من الفصائل المتحاربة، فضلا عن عشرة مدنيين.

ويتقاسم حوالى 30 فصيلا، ضمن ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة التي تقدم له التجهيزات والسلاح والتمويل، السيطرة على منطقة حدودية في شمال محافظة حلب تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مرورا بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز. وتنتشر في تلك المنطقة قوات تركية أيضا.

اشتباكات بين فصيلين بعد اتهامات بقتل ناشط إعلامي
وفي الثامن من أكتوبر، بدأت اشتباكات بين فصيل الجبهة الشامية وفصيل الحمزة المواليين لأنقرة في مدينة الباب، بعد اتهام الجبهة الشامية فصيل الحمزة بقتل ناشط إعلامي، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مع انضمام فصائل أخرى إلى المعارك دعما للجانبين، من دون أن تتدخل القوات التركية لفضها، بحسب «فرانس برس».

ودخلت هيئة تحرير الشام على خط الاقتتال عبر دعم فصائل على حساب أخرى، إلى أن تمكنت من السيطرة على منطقة عفرين كاملة للمرة الأولى، وفق مراسل «فرانس برس» ومسؤول في الفصائل.

التوصل إلى اتفاق بين المتقاتلين
وأفاد المرصد أنه جرى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين، بعد أسبوع من الاشتباكات، ينص على أن تتسلم الهيئة المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وتتولى إرساء الأمن في عفرين، وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق قوات النظام والأكراد.

- 13 قتيلا خلال اشتباكات بين فصائل مقاتلة في شمال سورية خلال 48 ساعة

وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق المناطق الأخرى، لكن بعد يومين من هدوء حذر عادت واندلعت مواجهات بين هيئة تحرير الشام من جهة، وفصيلي الجبهة الشامية وجيش الإسلام من جهة ثانية.

وأفاد المرصد عن تقدم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، وبينها الحمزة وحركة أحرار الشام، ليل الاثنين الثلاثاء، في محيط مدينة أعزاز التي تعد معقل الجبهة الشامية.

«لم تكن لتدخل المنطقة دون موافقة تركيا»
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، الثلاثاء، «لم تكن هيئة تحرير الشام لتدخل المنطقة دون موافقة تركيا»، مشيرا إلى أن «فصائل تركمانية تدخلت ليلا للفصل بين الجهتين غالبا بطلب من تركيا»، بعد تظاهرات احتجاج حصلت في المنطقة.

ومنذ دخول الهيئة إلى عفرين، تظاهر المئات من السكان خلال اليومين الماضيين في مدن عدة رفضا لدخول الهيئة، مناطقهم.

وسيطرت هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب (شمال غرب)، في مطلع 2019 إثر عامين من اشتباكات متقطعة مع فصائل أخرى، ولطالما سهلت لها تركيا طرق الإمداد، والتنقل عبر الحدود.

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