جنرال روسي: مقتل 20 «متشددا» خلال عملية عسكرية مشتركة في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله، مساء الأحد، إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متشددًا في عملية بجنوب سورية، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

ونقلت «تاس» عن الميجر جنرال أوليغ إيجوروف قوله إن العملية وقعت في محافظة درعا الجنوبية. وقال إيجوروف في إفادة صحفية إن «المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب (سورية) لتصفية مقاتلي تنظيم داعش»، وفق «رويترز».

عمليات تنظيم «داعش» في درعا

وقالت «تاس» إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديًا سورية بالقرب من دمشق. وقال إيجوروف إن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة، وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم «داعش» في درعا ومحافظة الرقة.

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وكان هجوم الحافلة أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات الحكومة السورية منذ شهور. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السورية.

وأدى الصراع في سورية إلى مقتل مئات الآلاف وترك البلاد ممزقة. وتتواجد القوات الروسية في سورية منذ العام 2015 وقد ساعدت السلطات في حملتها لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.