Atwasat

جنرال روسي: مقتل 20 «متشددا» خلال عملية عسكرية مشتركة في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 04:28 مساء
جنرال روسي: مقتل 20 «متشددا» خلال عملية عسكرية مشتركة في سورية
قوات روسية في سورية. (الإنترنت)
alwasat radio

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله، مساء الأحد، إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متشددًا في عملية بجنوب سورية، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.

ونقلت «تاس» عن الميجر جنرال أوليغ إيجوروف قوله إن العملية وقعت في محافظة درعا الجنوبية. وقال إيجوروف في إفادة صحفية إن «المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب (سورية) لتصفية مقاتلي تنظيم داعش»، وفق «رويترز».

عمليات تنظيم «داعش» في درعا
وقالت «تاس» إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديًا سورية بالقرب من دمشق. وقال إيجوروف إن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة، وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم «داعش» في درعا ومحافظة الرقة.

- أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
- التلفزيون السوري: قتيل في عملية إنزال جوي أميركية بريف القامشلي الجنوبي

وكان هجوم الحافلة أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف قوات الحكومة السورية منذ شهور. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات السورية.

وأدى الصراع في سورية إلى مقتل مئات الآلاف وترك البلاد ممزقة. وتتواجد القوات الروسية في سورية منذ العام 2015 وقد ساعدت السلطات في حملتها لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية «خرقت» المياه الإقليمية
الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية «خرقت» المياه الإقليمية
البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالنأي عن المعترك السياسي ويقف على «مسافة واحدة» من الجميع
البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالنأي عن المعترك السياسي ويقف على ...
الكويت تعين حكومة جديدة وسط احتدام الخلاف حول موعد أول جلسة للبرلمان
الكويت تعين حكومة جديدة وسط احتدام الخلاف حول موعد أول جلسة ...
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة «بسرعة»
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على ......
المزيد
جنرال روسي: مقتل 20 «متشددا» خلال عملية عسكرية مشتركة في سورية
جنرال روسي: مقتل 20 «متشددا» خلال عملية عسكرية مشتركة في ......
الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية
الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية...
رئيس الحكومة الكويتية الجديدة يؤدي اليمين أمام نائب الأمير
رئيس الحكومة الكويتية الجديدة يؤدي اليمين أمام نائب الأمير...
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة «بسرعة»
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة......
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط