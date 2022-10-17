Atwasat

الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 03:21 مساء
الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية
الحكومة الكويتية الجديدة مع ولي العهد خلال أداء اليمين الدستورية، 17 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية، وفق وكالة الأنباء الكويتية، وذلك عقب تعديل في تشكيلها لمعالجة اعتراضات نواب البرلمان على التشكيل الأصلي وإنهاء خلاف سياسي طال أمده.

وحسب وكالة «رويترز»، حاول ولي العهد، منذ أن اضطلع بمعظم واجبات الأمير في أواخر العام الماضي، حل أزمة بين الحكومة المكلفة والبرلمان المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية. وانتقد عدة نواب علنا الحكومة التي وافق عليها الشيخ مشعل في الخامس من أكتوبر بوصفها لا تعكس نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في سبتمبر، والتي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة.

تعديلات وزارية في الكويت تشمل النفط والخارجية
ودفع ذلك ولي العهد إلى تأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي كانت مقررة الأسبوع الماضي. وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد ذلك محادثات مع النواب. وأعلنت الكويت يوم الأحد عدة تعديلات، من بينها وزيرا النفط والخارجية. وكان وزير الخارجية الجديد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قد عمل في السابق سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة وكوريا وعضوا في وفد بلاده لدى الأمم المتحدة.

وعيُن بدر الملا وزيرا للنفط، وهو نائب سابق كان يترأس لجنة الموازنة بالبرلمان. ويحدد المجلس الأعلى للبترول في الكويت السياسة النفطية للبلد الذي يعتمد بشكل كبير على الدخل النفطي. وكثيرا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية وحل المجلس التشريعي على مدى عقود، مما أعاق الاستثمار والإصلاحات.

وكان ولي العهد قد عين الشيخ أحمد رئيسا للوزراء للمرة الأولى في يوليو بعد أن نظم بعض النواب المعارضون اعتصاما للضغط من أجل تعيين رئيس وزراء جديد، ثم حل الشيخ مشعل البرلمان في أغسطس. وكان رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الصباح قد استقال في أبريل قبل اقتراح بعدم التعاون ضده في البرلمان. ولا تسمح الكويت بتشكيل أحزاب، لذا يقوم المشرعون بالحملات بشكل فردي ويشكلون تحالفات فضفاضة. ولا تزال الكويت تتمتع بأحد أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج، ومع ذلك فإن القول الفصل في شؤون الدولة يكون للأمير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

مصر تدعم موقف السعودية بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط
بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين

بنزيما يقترب من الكرة الذهبية في حفل «بالون دور».. الإثنين
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني

جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»

تعرف على خريطة الفرق المتأهلة لدور 32 مكرر بـ«الكونفدرالية»
الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تدهورا جديدا في السوق السوداء
ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون

ناصر المزداوي يتألق على مسرح المعهد العالي لتقنيات الفنون
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف

بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية «خرقت» المياه الإقليمية
الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية «خرقت» المياه الإقليمية
البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالنأي عن المعترك السياسي ويقف على «مسافة واحدة» من الجميع
البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالنأي عن المعترك السياسي ويقف على ...
الكويت تعين حكومة جديدة وسط احتدام الخلاف حول موعد أول جلسة للبرلمان
الكويت تعين حكومة جديدة وسط احتدام الخلاف حول موعد أول جلسة ...
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة «بسرعة»
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على ......
المزيد
جنرال روسي: مقتل 20 «متشددا» خلال عملية عسكرية مشتركة في سورية
جنرال روسي: مقتل 20 «متشددا» خلال عملية عسكرية مشتركة في ......
الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية
الحكومة الجديدة في الكويت تؤدي اليمين الدستورية...
رئيس الحكومة الكويتية الجديدة يؤدي اليمين أمام نائب الأمير
رئيس الحكومة الكويتية الجديدة يؤدي اليمين أمام نائب الأمير...
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة «بسرعة»
رئيس الجمهورية العراقي الجديد يعرب عن أمله تشكيل حكومة جديدة......
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن
مقتل 3 وإصابة 22 بجروح خطيرة في حادث سير باليمن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط