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رئيس الحكومة الكويتية الجديدة يؤدي اليمين أمام نائب الأمير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 02:59 مساء
رئيس الحكومة الكويتية الجديدة يؤدي اليمين أمام نائب الأمير
جلسة لمجلس الأمة الكويتي, 5 يناير 2021, (أ ف ب)
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أدى رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الإثنين، اليمين أمام ولي العهد نيابة عن أمير البلاد، بعد أقل من شهر من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية بالبلاد.

ويترأّس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الغائب عن الساحة السياسية منذ فترة بسبب أمراض يعاني منها، وتضم الحكومة 15 وزيرا بينهم امرأتان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء الحكومية «كونا»، إنّ رئيس الوزراء أدى اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي ينوب حاليا عن أمير البلاد في إدارة شؤون الكويت اليومية.

وهذه سادس حكومة تشكّل في الكويت في غضون الأعوام الثلاثة الماضية، واستقالت الحكومات السابقة إثر مناكفات سياسية، على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.

ويتولى حقائب الداخلية والخارجية والدفاع في الحكومة الجديدة، وزراء من الأسرة الحاكمة، فيما يقود وزارة النفط بدر الملا العضو في البرلمان.

المرأة تعود للبرلمان الكويتي
وبموجب نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد، ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العام 2020.

وشاركت في الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، لكنها عادت مع تعهد أمير البلاد بعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون عمل البرلمان.

- المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية
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من المقرّر أن يبدأ مجلس الأمة المنتخب غدا الثلاثاء، الفصل التشريعي الجديد بعقد أولى جلساته. والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.

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