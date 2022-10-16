الكويت تعين حكومة جديدة وسط احتدام الخلاف حول موعد أول جلسة للبرلمان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الإعلام الكويتية الأحد إن الكويت عينت بدر الملا وزيرا جديدا للنفط ضمن تشكيلة جديدة للحكومة، وأضافت أن مرسوما بتشكيل الحكومة تضمن أيضا تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية وسالم الصباح وزيرا للخارجية وعبد الله السالم وزيرا للدفاع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعاد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا للوزراء. وعين ولي العهد، الذي تولى معظم مهام الأمير، الشيخ أحمد لأول مرة كرئيس للوزراء في يوليو تموز بعد أن نظم بعض نواب المعارضة اعتصاما مفتوحا للضغط من أجل رئيس وزراء جديد، بحسب «رويترز».

احتدم الخلاف بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة

من ناحية أخرى احتدم الخلاف بين الحكومة الكويتية وغالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثا حول موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، حيث حضر يوم الأحد نحو أربعين نائبا من المجلس المنتخب المكون من خمسين عضوا في جلسة وصفت بالرمزية، دون حضور الحكومة أو الأمير أو من يمثلهما.

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وأعلنت النائبة جنان محسن رمضان على «تويتر» أن الجلسة عقدت «برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني، وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة». ونشر النائب محمد براك المطير قائمة بالنواب الحاضرين وعددهم 40 من إجمالي 50 نائبا المنتخبين في 29 سبتمبر، بحسب «رويترز».

وأعلن غالبية أعضاء البرلمان الليلة الماضية أنهم سيحضرون الجلسة يوم الأحد، لما اعتبروه تمسكا بنصوص الدستور الذي يقولون إنه فرض حدا أقصى لموعد أول جلسة للبرلمان.

تأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة في 11 أكتوبر لكن مرسوما أميريا صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفا للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إن من سلطة أمير البلاد وفقا لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.

وينص الدستور على أنه «يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين».