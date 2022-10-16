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البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالنأي عن المعترك السياسي ويقف على «مسافة واحدة» من الجميع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 07:20 مساء
البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالنأي عن المعترك السياسي ويقف على «مسافة واحدة» من الجميع
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان. (الإنترنت)
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، التزام المؤسسة العسكرية بالنأي عن المعترك السياسي في البلاد.

ونقل الجيش السوداني في بيان على «فيسبوك» عن البرهان قوله خلال لقاء مع كبار الضباط العسكريين، أنه يأمل أن تتوافق القوى السياسية من أجل تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية وصولا إلى الانتخابات.

وذكر البيان أن «البرهان نفى إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات السياسية»، مشددا على أن القوات المسلحة ستقف على «مسافة واحدة» من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي.

المباحثات مع القيادة الإثيوبية
وعقد البرهان، الأحد، اجتماعا مع كبار الضباط برتبة اللواء فما فوق وقادة الوحدات والتشكيلات داخل العاصمة، تطرق فيه لنتائج مشاركة السودان في منتدى «تانا» بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بجانب مباحثاته مع القيادة الإثيوبية للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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كما استعرض مع كبار القادة الموقف السياسي الراهن، مؤكدا على موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية، مشيرا إلى الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي، وتمنى أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات.

إبرام تسوية سياسية ثنائية
وفي ختام الاجتماع ، نفى للحضور ما يشاع عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات، وأكد أن القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف، وتدعم خطوات التحول الديمقراطي.

جاء ذلك بحضور هيئة قيادة القوات المسلحة وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ومدراء الإدارات والأفرع والمعاهد والكليات وقادة الوحدات والقواعد العسكرية بالعاصمة.

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