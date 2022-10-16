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الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية «خرقت» المياه الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 06:55 مساء
الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية «خرقت» المياه الإقليمية
سفينة حربية إسرائيلية في مياه المتوسط على الحدود مع لبنان. (الإنترنت)
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أعلن الجيش اللبناني الأحد أن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات يوم السبت في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين.

وأضاف الجيش في بيان أن هناك أربع انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية وأن السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة، وفق «يورو نيوز».

أربع انتهاكات إسرائيلية
وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن هناك أربع انتهاكات، «حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية» ولفت إلى أن السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

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وكان كل من لبنان والحكومة الإسرائيلية قد أعلنا، الأسبوع الماضي، عن موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما، بعد مفاوضات غير مباشرة طويلة جرت بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعياية الأمم المتحدة.

ترسيم خط الحدود البحرية
وفقا للاتفاق المنتظر توقيعه، يقدّم كلّ طرف في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود البحرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة، كما يتعين على الطرفين إخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما إلى الأمم المتحدة.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وإذا تم قبول الشروط النهائية، تقوم حكومة الولايات المتحدة بدعوة حكومة كلّ من لبنان وإسرائيل إلى إبلاغ موافقتها على هذه الشروط عن طريق إرسال ردّ رسمي مكتوب.

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