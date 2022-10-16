تجدد الصدامات بين قوات الأمن ومحتجين في تونس إثر وفاة شاب

القاهرة - بوابة الوسط

تجددت الصدامات السبت لليلة الثانية في أحد أحياء العاصمة التونسية بين عناصر الشرطة ومجموعة من المحتجين، إثر وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة قوات الأمن له قبل أكثر من شهر.

وتجددت الصدامات في «حيّ التضامن»، حيث استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات متظاهرين، على ما أفاد مراسل «فرانس برس».

ورشق المحتجون، وغالبيتهم من الشباب، قوات الأمن بالحجارة وحاولوا إغلاق شارع رئيسي بالحجارة، فيما تشهد المنطقة عمليات كر وفرّ بين الشرطة والمحتجين داخل الأزقة.

وبدأت الصدامات الجمعة، تزامنًا مع تشييع جثمان الشاب وتجددت ليلًا، على ما أظهرت مقاطع فيديو.

المحتجون يحملون الشرطة مسؤولية وفاة السليمي

والشاب مالك السليمي (24 عامًا) «سقط في خندق وأُصيب على مستوى الرقبة إثر مطاردة الشرطة له أواخر شهر أغسطس»، وفقًا لتصريح أحد أقربائه لإذاعة «الديوان إف إم» المحلية.

وإثر ذلك «تم نقله إلى المستشفى وظل في الإنعاش طوال خمسين يومًا ثم توفي»، وفق المصدر نفسه.

وحمل المحتجون الشرطة، مسؤولية وفاة السليمي الذي تطالب عائلته «القضاء بتحقيق العدل وإنصاف» المتوفى.

- تجار محتجون يغلقون معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس

وغالبًا ما تتعرض الشرطة التونسية لانتقادات، كونها تلجأ إلى القوة المفرطة، وتقول «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن 14 شابًا قتلوا خلال السنوات الماضية إثر مواجهات مع الشرطة، منتقدة الإفلات من العقاب.

كما تتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن، باعتماد أساليب تذكِّر بالدولة البوليسية في نظام زين العابدين بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي قيس سعيد السلطات في البلاد، وفق «فرانس برس».