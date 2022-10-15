إصابة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب فلسطينيان بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت في شمال الضفة الغربية المحتلة، وحالتهما حرجة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواجهات وقعت في بلدة قراوة بني حسن جنوب غرب نابلس، بدون أن تقدم مزيداً من التفاصيل عن هوية المصابين اللذين نقلا إلى مستشفى سلفيت، بحسب «فرانس برس».

وقُتل فلسطينيان الجمعة في عملية عسكرية في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة. وبعد ساعات، قَتل جنود إسرائيليون مساء الجمعة فلسطينيا آخر بعد إطلاقه النار باتجاه مستوطنة بيت إيل شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

تصاعد أعمال العنف في الأشهر الأخيرة

وتصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة ولا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل المسلحة الفلسطينية، وكثف الجيش الاسرائيلي عملياته في أعقاب هجمات دامية على أهداف اسرائيلية في مارس وأبريل.

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وخلّفت المداهمات التي غالبا ما تبعتها اشتباكات مع الفلسطينيين، أكثر من 100 قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.