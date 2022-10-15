المعارضة التونسية تتظاهر ضد سياسة الرئيس قيس سعيّد وتدهور الوضع الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر الآلاف من أنصار الأحزاب المعارضة في تونس السبت، للتنديد بسياسة الرئيس قيس سعيّد، ومطالبته بالرحيل وحمّلوه مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وجابت تظاهرة «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل لأحزاب معارضة بما فيها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية، شوارع رئيسية في العاصمة تونس، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا «ارحل ارحل» و«يا شعب الثورة الثورة على قيس الديكتاتور»، و«الشعب يريد عزل الرئيس» و«يسقط يسقط الانقلاب»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونظم الآلاف من أنصار حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر، مسيرات متزامنة في مناطق متاخمة للعاصمة تونس، متهمين سعيد بسوء إدارة الاقتصاد والانقلاب على الديمقراطية، وفق وكالة «رويترز».

وقالت هندة بن علي (53 عاما)، «تونس تنزف.. أوضاعنا في الحضيض.. لا حليب لا سكر لا بنزين.. إنه ديكتاتور فاشل.. أعادنا سنوات طويلة للوراء.. انتهت اللعبة».

برلمان جديد محدود الصلاحيات

وتشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر سعيّد السلطات في 25 يوليو 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قبل أن يحلّه.

وعدل سعيّد دستور البلاد والقانون الانتخابي، فيما من المقرّر تنظيم انتخابات نيابية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.

ويقول القيادي في حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي لعريض لـ«فرانس برس»، إن التظاهرة «تعبر عن الغضب لما آلت إليه الأمور بقيادة قيس سعيّد ونقول له ارحل هدفنا اسقاط الانقلاب»، مضيفا «إذا استمرت القيادة السياسية الحالية لن يكون لتونس مستقبل.. اليأس والفقر زادا والبطالة كذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

«لم يفعل شيئا.. زادت الأمور سوءا»

ورفع المتظاهرون في شارع رئيسي في العاصمة سلالا فارغة في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار، ورددوا «يا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع» و«يا شعب ثورة ثورة على حقك المنهوب».

وتقول الستينية سعاد، وهي متقاعدة وتشارك في تظاهرة الدستوري الحرّ، «لم يفعل شيئا، زادت الأمور سوءا».

ويؤكد الرئيس التونسي في غالبية خطاباته أن ما يقوم به «تصحيح للمسار الثوري».

- اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع صندوق النقد

وتخوض تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، لنيل قرض بنحو ملياري دولار لمواجهة أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9,1%، والبطالة إلى 15,3% في بلاد تقطنها نحو 12 مليون نسمة.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، بدأت تونس تشهد نقصا في العديد من المنتجات على غرار الوقود والطحين والسكر وغيرها، كما أن الوضع الاجتماعي في البلاد غير مستقر ومحتقن.

وخلال الأسبوع الحالي تظاهر سكان مدينة جرجيس (جنوب-شرق)، لحث السلطات على البحث عن مهاجرين تونسيين مفقودين منذ أكثر من أسبوعين، كما وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين الجمعة في حيّ «التضامن» الشعبي، في العاصمة إثر وفاة شاب أصيب خلال مطاردة نفذتها الشرطة.