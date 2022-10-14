Atwasat

وزيرة خارجية فرنسا تحض المسؤولين اللبنانيين على تجنب «الفراغ الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 03:59 مساء
وزيرة خارجية فرنسا تحض المسؤولين اللبنانيين على تجنب «الفراغ الرئاسي»
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تلتقي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت, 14 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
alwasat radio

حضت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، خلال زيارة خاطفة إلى بيروت المسؤولين اللبنانيين على تجنب الفراغ الرئاسي والإسراع في انتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين.

وفشل البرلمان في جلستين متتاليتين في انتخاب رئيس، مع غياب التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية، ما يؤشر إلى أن انتخاب بديل قد يستغرق وقتا طويلا، ومن شأن ذلك أن يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادرا ما تُحترم المهل الدستورية المحددة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت كولونا، التي التقت كلا من عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي في المطار قبل مغادرتها بيروت «يجب احترام الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسة للبنان»، مشددة على أن «لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة».

مخاوف من فراغ رئاسي
وأوضحت «يكمن التحدي في تجنب أي شغور في السلطة بعد انتهاء ولاية» عون، ورأت أنه يجب اختيار «رئيس قادر على أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة الحالية، إنه موقف فرنسا، كما أنه موقف موحد لكل شركاء وأصدقاء لبنان».

وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من فراغ رئاسي، فيما تعرقل الانقسامات نفسها مساعي ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

وانتُخب عون رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب عدم توافق القوى الرئيسية.

وشددت كولونا على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي، كشرط أساسي لمساعدة لبنان.

- «فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
- الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
- لبنان يوافق على النسخة الإنجليزية من عرض ترسيم الحدود البحرية

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

وبعد مفاوضات طويلة بوساطة أميركية، وافق لبنان وإسرائيل الأسبوع الحالي على اتفاق لترسيم الحدود البحرية من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقالت كولونا إن الاتفاق يثبت أن «الحوار يأتي دائما بثماره وهذه الرسالة التي أحملها اليوم، أن السلطات اللبنانية قادرة على أن تأخذ بشكل مشترك القرارات الضرورية».

وشددت على أنه «لا يمكن للاتفاق بالتأكيد أن يحل مكان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية»، موضحة أن «الأولوية في هذا السياق هي في تطبيق الاتفاق المبدئي المبرم مع صندوق النقد الدولي» كونه «الخيار الوحيد لإمداد البلاد بالدعم الذي تحتاجه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية

فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية
«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟

«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟
«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟

«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟
«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023

«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023
«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت

«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت
«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق

«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق
كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي

كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي
استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه

استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه
تقرير: الكوكب خسر 70% من الحيوانات البرية في 50 عاما

تقرير: الكوكب خسر 70% من الحيوانات البرية في 50 عاما
ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول
«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا

«أهلي بنغازي» و«الخمس» إلى ربع نهائي كأس ليبيا
«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة

«هذا المساء»: كارثة صبراتة.. ضعف الدولة وجشع الجريمة
لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران

لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية.. زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران
«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي

«وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا بعد 58 عاما.. إنهيار وضعف هيكلي
كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!

كاركاتير حليم - «لوكيشن» لتصوير مسلسل «المفسدون»!
بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»

بالفيديو: السعودي محمد هاشم يطلق «لو تدري»
أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»

أبطال أوروبا: برشلونة على أبواب الخروج وتشافي يقر «إنه خطأي»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية ...
بحضور تبون.. الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان الجزائر» لتحقيق الوحدة
بحضور تبون.. الفصائل الفلسطينية توقع «إعلان الجزائر» لتحقيق ...
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
المزيد
وزيرة خارجية فرنسا تحض المسؤولين اللبنانيين على تجنب «الفراغ الرئاسي»
وزيرة خارجية فرنسا تحض المسؤولين اللبنانيين على تجنب «الفراغ......
انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية التونسية
انتشال 11 جثة لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية التونسية...
وفاة 10 أطفال مرضى بسرطان الدم في صنعاء بعد حقنهم بدواء «ملوث»
وفاة 10 أطفال مرضى بسرطان الدم في صنعاء بعد حقنهم بدواء ......
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين......
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط