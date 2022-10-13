الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن.

وقال عون في كلمة وجهها الى اللبنانيين، اليوم الخميس: إنه بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغه من الرئيس الأميركي جو بايدن «موافقة إسرائيل»، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، «أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية» مع إسرائيل، حسب وكالة «فرانس برس».