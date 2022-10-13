السوداني مكلفًا تشكيل حكومة جديدة في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

كلّف محمد شياع السوداني، الوزير السابق والنائب لدورتين، تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد عام من الشلل السياسي، وذلك عقب الإعلان عن انتخاب مجلس النواب لعبداللطيف رشيد رئيسًا للبلاد.

وأعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة في أقرب وقت، فيما هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حسب وكالة «فرانس برس».

رئيس الوزراء المنتهية ولايته يتمنى التوفيق للسوداني

ودعا الكاظمي جميع القوى السياسية إلى التعاون والتكامل، متمنيا التوفيق للسوداني في مهمة تشكيل الحكومة «من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم».

وعصر اليوم، انتخب مجلس النواب العراقي،، عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب والتي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد البالغ 78 عاما، «حصل على 162 صوتا، فيما نال صالح 99 صوتا واعتبرت ثمانية أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا».

الرئيس العراقي أستاذ هندسة عمل في اليمن والسعودية

وولد رشيد في محافظة السليمانية في العام 1944، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة، وتولي التدريس في جامعة السليمانية.

كما شغل منصب مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان بجنوب اليمن. وعمل رشيد في المملكة العربية السعودية، مهندسا مقيما للمنظمة ذاتها لسد وادي جيزان.