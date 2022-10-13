عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب والتي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد البالغ 78 عاما، «حصل على 162 صوتا، فيما نال صالح 99 صوتا واعتبرت ثمانية أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا».

من هو الرئيس العراقي الجديد؟

وولد رشيد في محافظة السليمانية في العام 1944، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة، وتولي التدريس في جامعة السليمانية.

كما شغل منصب مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان بجنوب اليمن. وعمل رشيد في المملكة العربية السعودية، مهندسا مقيما للمنظمة ذاتها لسد وادي جيزان.

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وشغل كذلك منصبي وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية، والمستشار الأقدم لرئيس الجمهورية العراقي.

بدوره، هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الرئيس المنتخب وكتب على حسابه بموقع «تويتر»: «نهنّئ الأخ الدكتور عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له».