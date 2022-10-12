الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، إن ممثلي الفصائل الفلسطينية سيوقعون غدا الخميس «على إعلان الجزائر» الذي سيكون بمثابة «أرضية صلبة لتحقيق الوحدة» فيما بينها.

وأدى الرئيس عبدالمجيد تبون اليوم «زيارة مجاملة» للمشاركين في أعمال مؤتمر «لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية» الذي تستضيفه الجزائر العاصمة منذ أيام.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان أن زيارة تبون للمشاركين الفلسطينيين في المؤتمر تأتي «تشجيعا لهم على ما يبذلونه من جهود، في سبيل بلوغ هذا الهدف الذي ينشده الجميع».

ونوهت الرئاسة الجزائرية إلى أن أعمال هذا المؤتمر «ستتوج غدا، بالتوقيع على إعلان الجزائر الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة، بين كل الفصائل الفلسطينية».

زيارة تبون إلى ممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في مؤتمر «لم الشمل» بالجزائر العاصمة، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)

زيارة تبون إلى ممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في مؤتمر «لم الشمل» بالجزائر العاصمة، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)

زيارة تبون إلى ممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في مؤتمر «لم الشمل» بالجزائر العاصمة، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)

زيارة تبون إلى ممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركين في مؤتمر «لم الشمل» بالجزائر العاصمة، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)