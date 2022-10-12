مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب، في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن «أسامة محمود عدوي (18 عاماً) استُشهد (بإصابته) برصاص الاحتلال الحي في البطن بمخيم العروب جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة»، وفق «فرانس برس».

مواجهات على مدخل مخيم العروب

وجرت مواجهات على مدخل مخيم العروب بحسب وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» بين الجنود الاسرائيليين وشبان فلسطينيين كانوا يحتجون على عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي.

وتجري مواجهات في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، أصيب خلالها فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي بحسب الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.

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وشهدت القدس الشرقية الأربعاء إضرابا احتجاجًا على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا على مخيم شعفاط للاجئين، ومواصلتها عملية واسعة لاعتقال مطلق النار على جندية إسرائيلية.

قتلت الجندية السبت في هجوم استهدف حاجزا يفصل مخيم شعفاط عن القدس الشرقية. وعلى الأثر، بدأت عملية بحث ومطاردة واسعة للمنفذ الذي لا يزال طليقا.

إغلاق مداخل المخيم وتعطّل المدارس

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مداخل المخيم وتعطّلت المدارس والمراكز الطبية، واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبّان فلسطينيين أشعلوا إطارات وألقوا الحجارة. وعمّ الإضراب أيضا مدينة نابلس حيث قتل الثلاثاء جندي إسرائيلي آخر إلى الغرب منها وأعلنت مجموعة «عرين الأسود» مسؤوليتها عن ذلك.

قتلت القوات الإسرائيلية منذ الجمعة أربعة فتية في الضفة الغربية على ما قالت وزارة الصحة التي أعلنت الإثنين مقتل طفل في الثانية عشرة من عمره متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين. وتشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى مقتل 84 فلسطينيا منذ الأول من يناير 2022 وحتى 20 أيلول/سبتمبر الفائت.