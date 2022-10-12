إضراب في القدس الشرقية احتجاجا على عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد القدس الشرقية، الأربعاء، إضرابا احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا على مخيم شعفاط للاجئين، ومواصلتها عملية واسعة للقبض على مهاجم جندية إسرائيلية قتلت قرب المخيم.

ولم تفتح المحال التجارية في البلدة القديمة والأسواق خارجها أبوابها، فيما أغلق شبان فلسطينيون شوارع البلدات المجاورة بالمكعبات الإسمنتية وحاويات النفايات، بحسب «فرانس برس».

وقالت نوال (50 عاما) بعدما اشترت الخبز من فرن في سوق المصرارة القريبة من باب العامود، إن الإضراب جاء تضامنا مع مخيم شعفاط المحاصر منذ خمسة أيام.

وأشارت السيدة إلى أن ابنتها تعيش هناك مع عائلتها، مضيفة «عندما تحدثت معها، قالت إن الوضع سيئ». وتابعت «أول من أمس، بينما كنت أتحدث معها (عبر الهاتف) كنت أسمع صوت إطلاق نار وقنابل غاز». وأضافت «أردت الذهاب إليها من أجل إعطائها مواد تموينية لكنها قالت من يدخل لا يخرج».

تعزيزات للشرطة الإسرائيلية في أنحاء المدينة

وتزامن الإغلاق في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية مع احتفال اليهود بعيد العرش الذي يستمر أسبوعا ويشهد تعزيزات للشرطة الإسرائيلية في أنحاء المدينة. وقتل جندي إسرائيلي آخر الثلاثاء قرب تجمّع شفي شمرون غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، إنه أغلق الطرق في محيط مدينة نابلس ونصب الحواجز. وقتلت القوات الإسرائيلية منذ الجمعة أربعة فتية في الضفة الغربية، على ما قالت وزارة الصحة التي أعلنت الإثنين مقتل طفل (12 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين.

- «شهيدان» فلسطينيان في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي

- مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وتشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إلى مقتل 84 فلسطينيا منذ الأول من يناير 2022 وحتى 20 سبتمبر الفائت. ويعيش نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية المحتلة.