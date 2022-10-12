مصر ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت مصر، بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء.

وأعربت مصر عن تطلعها بأن «يُسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط».



وجدد بيان الخارجية المصرية التأكيد على «دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق».

لبنان يـ«حصل على كامل حقوقه»

وأعلن لبنان أمس الثلاثاء أنه «حصل على كامل حقوقه» في المقترح الذي جرى صياغته بوساطة أميركية، لترسيم حدوده البحرية مع «إسرائيل»، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبوصعب.

وقال أبوصعب المكلف من رئيس الجمهورية ميشال عون بمتابعة الملف إن «لبنان حصل على كامل حقوقه وأُخذت جميع ملاحظاته بعين الاعتبار»، ما يعزز الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يسهل عمليات التنقيب عن الموارد في المنطقة الحدودية الغنية بالغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد مفاوضات مكثفة بوساطة الولايات المتحدة، قالت إسرائيل إنها توصلت مع لبنان، الثلاثاء، إلى اتفاق وصفته بـ«التاريخي» لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول الغاز في شرق البحر المتوسط. وتوسطت الولايات المتحدة طيلة عامين بين البلدين اللذين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء إنهما «توصلا إلى اتفاق تاريخي».

الاتفاق التاريخي يعزز أمن إسرائيل

وأضاف لبيد في بيان أن «هذا الاتفاق التاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويضخ مليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية»، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر الأربعاء حوله.

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من جانبها، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها «تعتبر الصيغة النهائية... مرضية للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية»، و«حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية». ويأتي اتفاق ترسيم الحدود البحرية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس أبوصعب، المكلف من الرئاسة اللبنانية متابعة الملف «اليوم وصلنا لحل يرضي الطرفين. لبنان حصل على كامل حقوقه وأُخذت جميع ملاحظاته بعين الاعتبار».

لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا

عانت المفاوضات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسميا، من نكسات متكررة منذ انطلاقها في العام 2020 لكنها اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة مع تطلع الجانبين إلى تحقيق عائدات من حقول الغاز التي يحتمل أن تحوي ثروة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط. وطرح المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، صيغة نهائية في وقت سابق من هذا الشهر قبلتها إسرائيل، لكن لبنان طلب إدخال بعض التعديلات.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها تعتزم رفض التغييرات التي طلبها لبنان، حتى لو عنى ذلك استحالة التوصل لاتفاق، لكن المفاوضات استمرت، وبلغت ذروتها عندما تحدث الجانبان عن شروط نهائية مقبولة. كان محور الخلاف الرئيسي في المحادثات حقل غاز كاريش الذي أصرت إسرائيل على أنه يقع بالكامل في مياهها ولم يكن موضوعا للمفاوضات، حسب «فرانس برس».

وأوردت تقارير أن لبنان طالب بجزء من الحقل، فيما هدد حزب الله المدعوم من إيران والذي يتمتع بنفوذ كبير في لبنان، بشن هجمات إذا بدأت إسرائيل الإنتاج من كاريش. وقالت إسرائيل إن الإنتاج سيبدأ من كاريش في أقرب وقت ممكن، بغض النظر عما يطلبه لبنان.

ونصت الصيغة التي عرضها الوسيط الأميركي وسربت للصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما أن قسمًا منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.