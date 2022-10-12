تقارب فرنسا مع الجزائر رهن بالتقلبات الجيوسياسية

القاهرة - بوابة الوسط

تطمح فرنسا لإنشاء «شراكة متجددة» مع الجزائر بعد 60 عاما من العلاقات المؤلمة، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بغرب المتوسط والتوترات الجزائرية - المغربية حسب خبراء. وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الإثنين إن البلدين «تقدما» نحو «شراكة متجددة طويلة الأمد» وذلك بعد زيارة للجزائر استمرت يومين.

وأعلنت المحللة في معهد دراسات الأمن في الاتحاد الأوروبي، داليا غانم، أن «فرنسا لديها رغبة قوية في إيجاد حليف «وليس مجرد «شريك» في أكبر دولة في أفريقيا التي تملك أكبر جيش في المغرب العربي. وقالت لـ«فرانس برس» «بينما كانت دائما تتمتع بعلاقة مميزة مع المنطقة المغاربية نرى اليوم أوروبا يتراجع نفوذها في المغرب العربي لصالح جهات أخرى مثل تركيا والصين ... ».

وقال المدير العام لمؤسسة المتوسط للدراسات الاستراتيجية الأميرال السابق باسكال أوسور، «إذا كنت مكان الرئيس (الجزائري) عبدالمجيد تبون أو رئيس أركانه فإن العالم يشهد تقلبات سريعة ولا نعرف حقا إلى أين يتجه، لكن هذا الأمر يخلق الفوضى والعنف». وتابع «نحن محاطون بالنيران ولا ندري في أي اتجاه ستذهب الرياح إذا كانت ستدفع نحونا أم لا. على أي حال فهذا مقلق للغاية» مستشهدا بالضعف المعمم للنفوذ الغربي وتوسع الجهاديين في منطقة الساحل عند أبواب الجزائر.

وقال باسكال أوسور إنه في هذا السياق «تصبح المشكلة النفسية مع فرنسا ثانوية» بالنسبة للقادة الجزائريين ورثة نظام ولد من حرب الاستقلال الدموية (1954-1962). وأضاف أنه فيما يتعلق بما إذا كان ذلك سيحثهم على تجاوزها للنظر إلى «المصالح المشتركة» مع قوة الاستعمار السابقة، فالوقت وحده كفيل بذلك.

«الديناميكيات تتغير» في الشرق الأوسط

قالت رافاييلا ديل سارتو الأستاذة لشؤون الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة لأوروبا في جامعة جونز هوبكنز «إنها فترة فراغ» بين نظام قديم وآخر جديد لم يجر تحديده بعد. وأضافت «من الصعب جدًا التنبؤ حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن لأن الديناميكيات تتغير».

وذكرت رافاييلا ديل سارتو «في الأشهر القليلة الماضية استعادت الجزائر موقعها كلاعب أساسي في غرب المتوسط». وأوضحت «تسعى عدة جهات دولية أو أوروبية الى التقرب منها» مثل إيطاليا التي نوعت إمداداتها من الغاز بفضل اتفاق أبرم في يوليو. دعت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون الثلاثاء إلى «شراكة استراتيجية طويلة الأمد» مع الجزائر إحدى الجهات المزودة للغاز «الأكثر موثوقية» في أوروبا التي استعانت بها لتعويض تراجع الإمدادات الروسية بعد غزو أوكرانيا.

ترى وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ارانشا غونزاليس لايا أن «القاسم المشترك اليوم لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو ضرورة توطيد علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي». وقالت لوكالة فرانس برس «أولا لأنه في لحظة الاضطرابات الجيوسياسية يجب أن نضمن الاستقرار في المنطقة المجاورة مباشرة».

ملف الصحراء الغربية.. شوكة في خاصر 3 منظمات

إلا أن الأزمة المفتوحة بين الجزائر والمغرب اللذين يتنازعان منذ عقود حول وضع الصحراء الغربية وقطعا علاقاتهما الدبلوماسية في العام 2021، تعقد المعادلة. وأعلنت داليا غانم أن «مسألة الصحراء الغربية تبقى شوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمغرب العربي بشكل خاص لأنه ملف يؤثر على مستقبل 85 مليون مغاربي». لكنها «تعتقد أن فرنسا لا ترغب في تهديد علاقتها المميزة مع المغرب» من خلال دعم الموقف الجزائري.

في نهاية سبتمبر، حذر الباحث والمندوب العام لمؤسسة عبدالرحيم بوعبيد مركز الأبحاث المغربي لصالح الديموقراطية، من أن «المغربيين لن يقبلوا أبدا من فرنسا سعيها بطريقة أو بأخرى لإرضاء الجزائر في ملف الصحراء الغربية». وشدد على أن «وحدة أراضي المغرب لن تعتبر ببساطة بشكل ضمني أو صريح معيارا للعلاقة بين فرنسا والجزائر».

من بين التحديات التي يواجهها القادة الجزائريون، يستشهد باسكال أوسور بـ «التحالف الإسرائيلي- المغربي وهو ضربة كبيرة للجزائر» لأنه قد يقابل تفوقها العددي العسكري بـ «تصاعد نوعي».