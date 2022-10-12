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بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 08:19 صباحا
بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط
محمد بن سلمان وجو بايدن في جدة، 15 يوليو 2022، (ا ف ب)
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «ستكون هناك عواقب» على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف «أوبك بلس» النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.

ولم يحدد بايدن، خلال حديثه في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أمس الثلاثاء، ماهية القرارات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قال في وقت سابق أمس إن الرئيس أمر بإجراء «إعادة تقييم» للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بعد هذه «الصفعة الدبلوماسية» التي تلقتها واشنطن من الرياض.

وأشار إلى وجوب «التأكد من أن (العلاقة) تخدم مصالح» أمن الولايات المتحدة القومي، مضيفا أن بايدن «مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل».

وأوضح كيربي أن بايدن «يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن»، لكنه أشار إلى أن هذه النقاشات لم تبدأ بعد وستجرى بادئ الأمر في إطار غير رسمي، وقال «لسنا بصدد الإعلان عن مراجعة رسمية لسياستنا مع فريق مكلف ذلك».

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