6 دول عربية تنصح رعاياها بتأجيل السفر إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت 6 دول عربية دعوات لرعاياها المقيمين أو القاصدين أوكرانيا بتأجيل السفر، وتوخي أقصى درجات الحذر، في ضوء التطورات الميدانية المتسارعة، والتدهور الأمني الذي يشكل خطورة على أمنهم.

أحدث تحذير جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، التي طالبت جاليتها في أوكرانيا بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن، حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

الخارجية المصرية تطالب جاليتها بتوخّي الحذر

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وزير الخارجية أصدر تعليماته إلى سفارة مصر في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي «في إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا»، وضمن «متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالاً بالأزمة الأوكرانية – الروسية».

وأهابت الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّباً لتدهور الأوضاع.

- الخارجية المصرية توصي رعاياها في أوكرانيا بالاستعداد للعودة إلى الوطن

الخارجية الكويتية تطالب رعاياها مغادرة أوكرانيا

والسبت الماضي، دعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانـ المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظًا على سلامتهم، داعية المواطنين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

الأردن والإمارات تطالبان رعاياهما تأجيل السفر إلى أوكرانيا

الأمر نفسه، دعت إليه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين في الأردن، التي طالبت رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات للتواصل معهم.

كما أهابت سفارة الإمارات في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا. ودعت السفارة، في حسابها على تويتر، جميع مواطني الدولة المتواجدين هناك بالتواصل معها عبر خط الطوارئ.

الجزائر والسعودية تطالبان رعاياهما بالتواصل مع سفارتهما

أما السفارة الجزائرية في أوكرانيا، فدعت كذلك المواطنين الجزائريين المتواجدين في الأراضي الأوكرانية إلى ضرورة التواصل مع مصالح السفارة، مشددة على ضرورة توفير المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا، وتجنبا لأي طارئ.

كما أهابت سفارة السعودية لدى أوكرانيا بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا حاليا، داعية المواطنين هناك إلى سرعة التواصل معها لتسهيل مغادرتهم.

وكانت أمريكا ومعها عدد من الدول الأوروبية طلبت مبكرًا من رعاياها مغادرة أوكرانيا، في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

ميدانيًا، تبدو الأحداث متسارعة في أوكرانيا، بعدما أعلنت كييف اكتشاف جثث لعشرات المدنيين، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، الذي حذر بدوره من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردًا حازمًا.