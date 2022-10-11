مسؤول إسرائيلي يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا الثلاثاء قرب التوصل إلى اتفاق «تاريخي» لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعدما لبى اتفاق أعدته الولايات المتحدة «جميع مطالب» تل أبيب.

وقال حولاتا في بيان باللغة العربية بشأن سير مفاوضات ترسيم خط الحدود البحرية مع لبنان «تمت تلبية جميع مطالبنا والتعديلات التي طلبناها قد قبلت. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية. نحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

وكان البلدان قد أعربا عن ارتياحهما في مطلع أكتوبر لمسودة نص الوسيط الأمريكي اموس هوكستين الذي جرى تسريبها إلى الصحافة، وتنص على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما ان قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.