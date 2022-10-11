Atwasat

مسؤول إسرائيلي يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 08:18 صباحا
مسؤول إسرائيلي يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية
حقل كاريش للغاز، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا الثلاثاء قرب التوصل إلى اتفاق «تاريخي» لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعدما لبى اتفاق أعدته الولايات المتحدة «جميع مطالب» تل أبيب.

وقال حولاتا في بيان باللغة العربية بشأن سير مفاوضات ترسيم خط الحدود البحرية مع لبنان «تمت تلبية جميع مطالبنا والتعديلات التي طلبناها قد قبلت. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية. نحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

وكان البلدان قد أعربا عن ارتياحهما في مطلع أكتوبر لمسودة نص الوسيط الأمريكي اموس هوكستين الذي جرى تسريبها إلى الصحافة، وتنص على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما ان قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»

النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير السليم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)
الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح

الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين

مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات ...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر

علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 6 جنود في هجوم لـ«القاعدة» في أبين باليمن
مقتل 6 جنود في هجوم لـ«القاعدة» في أبين باليمن
فرنسا والجزائر راغبتان في تعزيز شراكتهما
فرنسا والجزائر راغبتان في تعزيز شراكتهما
رئيسا وزراء الجزائر وفرنسا يدعوان إلى «ديناميكية جديدة» في التعاون الاقتصادي
رئيسا وزراء الجزائر وفرنسا يدعوان إلى «ديناميكية جديدة» في ...
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام...
العثور على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة السواحل السورية
العثور على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة السواحل السورية...
المزيد
مسؤول إسرائيلي يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية
مسؤول إسرائيلي يعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن ......
انتشال 8 جثث لمهاجرين تونسيين قبالة السواحل التونسية
انتشال 8 جثث لمهاجرين تونسيين قبالة السواحل التونسية...
وسائل إعلام قطرية تردّ على انتقادات أوروبية لسجل الدوحة الحقوقي قبل أيام من المونديال
وسائل إعلام قطرية تردّ على انتقادات أوروبية لسجل الدوحة ......
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة ......
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط