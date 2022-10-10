Atwasat

انتشال ثماني جثث لمهاجرين تونسيين قبالة السواحل التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 05:07 مساء
انتشال ثماني جثث لمهاجرين تونسيين قبالة السواحل التونسية
مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في قارب متهالك استخدم لتهريبهم نحو الساحل الإيطالي. (أ ف ب)
alwasat radio

عثر بحارة جنوب شرق تونس الإثنين على ثماني جثث يعتقد انها لمهاجرين تونسيين بطريقة غير قانونية فقدووا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية التونسية منذ أسبوعين، على ما أفاد الهلال الأحمر التونسي.

وقال منجي سليم المسؤول بمنظمة الهلال الأحمر في منطقة مدنين في الجنوب «عثر بحارة صباح اليوم (الإثنين)على ثماني جثث قبالة سواحل جرجيس (جنوب-شرق) يعتقد انها لمهاجرين غرق مركبهم منذ أسبوعين». وتم أخذ عينات من الحامض النووي للجثث للتعرف على هويتهم، وفقا للمصدر نفسه، وفق «فرانس برس».

تزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية
وكان مركب يقل 18 مهاجرا تونسيا بينهم رضيع فُقد منذ أسبوعين عرض سواحل جرجيس، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية. وتتواصل عمليات البحث من قبل قوات خفر السواحل التونسية، وفقا للهلال الأحمر التونسي.

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

-  الحرس الوطني: مقتل 14 مهاجرًا وإنقاذ 139 بعد حادث غرق قبالة تونس
-  مصرع 39 مهاجرا في غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

تكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وخلال الفترة نفسها أوقف 536 مهربًا من بينهم 21 أجنبيا.

 أزمة سياسية واقتصادية حادة
وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة. وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين او انقاذهم لنقص في المعدات.

ومطلع سبتمبر الفائت، لقي 12 تونسيا حتفهم اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد. وفقا لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى تموز/يوليو، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»

كوريا الشمالية تعلن أنها أجرت محاكاة لضربات «نووية تكتيكية»
الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود

الأمم المتحدة والصليب الأحمر: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال عقود
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها

خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية

«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية
شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي

شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي
تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا

تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا
«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة

(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيسة وزراء فرنسا في الجزائر لتعزيز المصالحة وحضور منتدى الأعمال المشترك
رئيسة وزراء فرنسا في الجزائر لتعزيز المصالحة وحضور منتدى الأعمال ...
مقتل 6 جنود في هجوم لـ«القاعدة» في أبين باليمن
مقتل 6 جنود في هجوم لـ«القاعدة» في أبين باليمن
فرنسا والجزائر راغبتان في تعزيز شراكتهما
فرنسا والجزائر راغبتان في تعزيز شراكتهما
رئيسا وزراء الجزائر وفرنسا يدعوان إلى «ديناميكية جديدة» في التعاون الاقتصادي
رئيسا وزراء الجزائر وفرنسا يدعوان إلى «ديناميكية جديدة» في ...
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام...
العثور على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة السواحل السورية
العثور على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة السواحل السورية...
المزيد
انتشال ثماني جثث لمهاجرين تونسيين قبالة السواحل التونسية
انتشال ثماني جثث لمهاجرين تونسيين قبالة السواحل التونسية...
وسائل إعلام قطرية تردّ على انتقادات أوروبية لسجل الدوحة الحقوقي قبل أيام من المونديال
وسائل إعلام قطرية تردّ على انتقادات أوروبية لسجل الدوحة ......
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة ......
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين
غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين...
رئيسا وزراء الجزائر وفرنسا يدعوان إلى «ديناميكية جديدة» في التعاون الاقتصادي
رئيسا وزراء الجزائر وفرنسا يدعوان إلى «ديناميكية جديدة» في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط