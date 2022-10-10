وسائل إعلام قطرية تردّ على انتقادات أوروبية لسجل الدوحة الحقوقي قبل أيام من المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت صحف محلية قطرية الأحد والاثنين، في افتتاحياتها ورسومها الكاريكاتورية، ما اعتبرته «حملات تشويه» ضد قطر، قبل 41 يومًا من استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونشرت صحيفة «الراية»، اليوم الإثنين رسمًا كاريكاتوريًا يُظهر كأس العالم بحجم كبير، فيما تتناثر حولها سهامٌ بعضها ملتوٍ أو مكسور وترمز إلى الانتقادات التي تواجهها الدولة الخليجية الغنية بالغاز، وفق وكالة «فرانس برس».

وتؤكد الدوحة أنها أدخلت تحسينات كبيرة على ملف حقوق الإنسان، في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتخفيف جوانب كثيرة من نظام الكفالة الذي أعطى أصحاب العمل سلطات على حقوق العمال، في تغيير وظائفهم وحتى مغادرة البلاد.

«دعونا من حملات التشويه»

وعنونت «الراية» افتتاحيّتها، الأحد، قائلة «أصدقاؤنا في الغرب.. لا تكرروا أخطاء الماضي بحق قطر»، في إشارة إلى مدوّنة نشرتها صحيفة واشنطن بوست عام 2015 تسلّط الضوء على وفاة ألف عامل في مشاريع كأس العالم لكن تم تصحيحها في وقت لاحق بعد اعتراض الحكومة القطرية.

ووجّهت الصحيفة نصيحة إلى الدول الغربية فكتبت «دعونا من حملات التشويه ولنتعاون من أجل كأس عالم جامعة للشعوب».

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من جانبها، نشرت صحيفة الشرق الإثنين، مقابلة مع المهاجم الجزائري السابق لخضر بلومي، أحد أفضل اللاعبين العرب على مر التاريخ، والذي قال إن «الحملات المغرضة لن تثني أبدًا من عزيمة قطر على النجاح».

وندّدت الصحيفة بـ«الأكاذيب والإشاعات والافتراءات»، التي يبثّها الإعلام في أوروبا حول الاستعدادات لمونديال 2022.

وعنونت «الشرق»، صفحتها الأولى من عددها الصادر الأحد، «تآمر إعلامي ضد أي دولة غير أوروبية تستضيف المونديال»، وانتقدت في افتتاحيّتها «الحملة الإعلامية الممنهجة من طرف إعلام بعض الدول الأوروبية»، التي تهدد بمقاطعة المونديال بسبب حقوق العمال في قطر، في وقت «يتناسى هذا الإعلام الظروف المزرية التي يعيشها العمال في أوروبا».

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلام الأوروبي انتقد الدول التي استضافت آخر ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم، والتي نُظمت خارج التكتل الأوروبي، واعتبرت أن «هذا الإعلام في كل مرة يفتعل قصة لكل بلد يستضيف البطولة من خارج القارة العجوز»، مضيفة «عايروا البرازيل (2014) بالفقر، وجنوب إفريقيا (2010) بغياب الأمن، وروسيا (2018) بالحريات وقطر بالعمال».

مدن فرنسية تمتنع عن عرض مباريات كأس العالم على الشاشات العملاقة

من جانبها، كتبت الفنانة القطرية غادة الخاطر في مقالة رأي نشرتها منصة «دوحة نيوز» الناطقة بالإنجليزية، «سامحوني على التشكيك في نوايا الدول الأوروبية، التي كانت خلال العقد الماضي تقف وتشاهد مهاجرين يفرون من النزاع والدمار والفقر.. يغرقون في البحر الأبيض المتوسط».

وأعلنت مدن فرنسية عديدة مؤخرًا امتناعها عن عرض مباريات كأس العالم على الشاشات العملاقة، احتجاجًا على وضع حقوق الإنسان في قطر.

وتنتظر الإمارة تدفق أكثر من مليون زائر خلال فترة استضافتها للمونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وأكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أنه بلاده سترحب بجميع المشجعين في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام «بدون تمييز».