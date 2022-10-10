غدا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا للقاء بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، روسيا، غدا الثلاثاء، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب الإعلام الإماراتي الرسمي، ليصبح واحدا من عدد قليل من قادة الدول الذين قاموا بزيارة مماثلة منذ غزو أوكرانيا.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي مع بوتين «علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن وكالة الأنباء الإماراتية.

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تأتي الزيارة بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في «أوبك+»، وعلى رأسها روسيا، الأسبوع الماضي، على خفض كبير في حصص إنتاجها رغم دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية أخيرًا إلى زيادة الإنتاج لمحاولة الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وأعلن ممثلو الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وحلفاؤهم العشرة خلال اجتماعهم في فيينا، خفضاً كبيراً في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

«خيبة أمل من قرار أوبك+»

وأثارت هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة، وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «خيبة أمل من قرار أوبك+ قصير النظر».

ولطالما كانت الإمارات شريكا إقليميا استراتيجيا لواشنطن، لكنها، على غرار جيرانها الخليجيين الآخرين، تحاول إيجاد توازن في علاقاتها مع تنامي روابطها السياسية والاقتصادية مع موسكو.

وبينما سارع العالم إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، تجنّبت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخصوصا السعودية والإمارات، إدانة موسكو بشكل مباشر، داعية إلى حل سلمي، وامتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تحاول الدولة الخليجية عدم الإضرار بعلاقاتها مع الدول الاوروبية جراء موقفها هذا.

ألمانيا تتوصل لاتفاق مع الإمارات للتزود بالغاز المسال

وتوصّلت ألمانيا الساعية لتنويع مصادرها من الطاقة إلى اتفاقية مهمة مع الإمارات الغنية بالنفط والغاز الشهر الماضي، تنص على تزويد البلد الخليجي الدولة الأوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، وذلك خلال زيارة للمستشار أولاف شولتس إلى أبوظبي.

وزيارة الرئيس الإماراتي لروسيا هي ثالث زيارة خارجية له منذ انتخابه في منصبه في مايو الماضي بعد السعودية، حيث اجتمع بالرئيس الأميركي جو بايدن وفرنسا، وهو واحد من قلة من الرؤساء الذين قرروا زيارة روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي.