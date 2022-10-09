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مقتل 6 جنود في هجوم لـ«القاعدة» في أبين باليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 07:41 مساء
مقتل 6 جنود في هجوم لـ«القاعدة» في أبين باليمن
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. (الإنترنت)
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أعلن ناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إن ستة جنود قتلوا يوم الأحد في انفجار يعتقد أنه من تنفيذ تنظيم «القاعدة» في محافظة أبين بجنوب البلاد.

وأكد الناطق محمد النقيب أن الهجوم وقع في الطريق العام لمديرية مودية شرق أبين، إذ انفجرت عبوتان ناسفتان زرعتهما عناصر من القاعدة في أثناء مرور مركبة القوات، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة اثنين آخرين، بحسب «رويترز».

 أول هجوم على قوات الأمن خلال الشهر
وهذا أول هجوم على قوات الأمن هذا الشهر في أبين، بعد هجمات نفذها تنظيم «القاعدة» الشهر الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

- مقتل 8 جنود و6 من عناصر تنظيم القاعدة بهجوم جنوب اليمن
-  ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

ووسع المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، الشهر الماضي وجوده في أبين، وقبلها في محافظة شبوة المجاورة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة «التنظيمات الإرهابية».

واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.

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