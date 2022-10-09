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وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق النار بالقدس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 09:44 صباحا
وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق النار بالقدس
شرطيون ومسعفون في إلعاد بالقرب من تل أبيب في وسط اسرائيل في 05 مايو 2022. (فرانس برس)
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توفي جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم وقع مساء السبت، في القدس الشرقية، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد.

وقال الجيش، في بيان مقتضب «توفي جندي إسرائيلي خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط»، دون أن يحدد هوية الجندي، وفق وكالة «فرانس برس».

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