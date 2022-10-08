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مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في جنين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 09:09 مساء
مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في جنين
جثمان علاء زغل، 21 عاما، الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية دير الحطب، لدى خروجه من مستشفى في نابلس. (أ ف ب)
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قتل فتيان فلسطينيان وجرح آخرون برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي السبت في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من أن هذا التصعيد العسكري يدفع المنطقة إلى «نقطة اللاعودة».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن «مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال في جنين» بشمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. وجرح 11 فلسطينيا آخرين بينهم ثلاثة إصاباتهم «خطيرة» بحسب الوزارة، وذلك بعد يومين من مقتل شابين فلسطينيين آخرين في الضفة الغربية، بحسب «فرانس برس».

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته نفذت عملية لاعتقال فلسطيني يبلغ 25 عاما يشتبه في انتمائه لحركة الجهاد الاسلامي وإطلاقه النار على جنود في المنطقة.

عمليات متكررة ودامية
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتيين هما أحمد ضراغمة (16 عاما) ومحمود الصوص (18 عاما). وأشادت حركة الجهاد الإسلامي بالشابين «الشهيدين».

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة عمليات متكررة ودامية في كثير من الأحيان في جنين وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، استهدفت غالبا مسلحين فلسطينيين.

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وقتل خلال العمليات عشرات الفلسطينيين بينهم مقاتلون ومدنيون. وقُتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة بالرصاص في مايو أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية في جنين.

عقب حوادث القتل الأخيرة في الضفة الغربية، دعت الرئاسة الفلسطينية واشنطن السبت إلى أن «تمارس ضغوطا جدية على إسرائيل لوقف حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان».

الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة
وأضافت الرئاسة على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة أن التصعيد الإسرائيلي «سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة، الأمر الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميع»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «وفا».

كما أكدت «وفا» أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي باتجاه صحافيين خلال المداهمة في جنين.

وكان صحفيان جرحا الأربعاء خلال عملية اسرائيلية في دير الحطب قرب نابلس قتل خلالها فلسطيني ، وردا على عملية السبت في جنين، أشادت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بـ«المقاومة في الضفة الغربية» في مواجهة «ضعف» الجيش الإسرائيلي الذي «يلجأ إلى حشد الآلات العسكرية والطائرات المروحية لاعتقال شخص واحد».

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