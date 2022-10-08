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عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 11:34 صباحا
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
قوات الأمن العراقية تحتمي بالدروع خلال تجمع حاشد لإحياء ذكرى مرور 3 سنوات على اندلاع تظاهرات ضد الفساد المستشري، مدينة البصرة، 1 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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يكمل العراق في 10 أكتوبر، عامًا كاملًا منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة، جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.

وحقق العراق، البلد الغني بالنفط والمنهك بعقود من النزاعات، إيرادات نفطية هائلة خلال العام 2022، فيما تقبع هذه الأموال في البنك المركزي، الذي بلغت احتياطاته من العملة الأجنبية 87 مليار دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

لكنّ الاستفادة من هذه الأموال في مشاريع يحتاج إليها العراق، مرهون بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة، وموازنة تضبط إيقاع الإنفاق، فالحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، تتولى منذ عام تصريف الأعمال، ولا تملك صلاحية طرح مشروع الموازنة على البرلمان.

ويشرح الخبير الاقتصادي في «ميدل إيست إيكونوميك سيرفي»، يسار المالكي، أن «مشاريع البنى التحتية تحتاج إلى سنوات من التمويل الثابت من الحكومة»، مضيفا أن «الوضع السياسي تسبب باضطراب كبير زاد في إضعاف موقف العراق، الهش أصلا، أمام مستثمريه»، موضحا أن «الأزمة السياسية أضيفت إلى مخاوف أخرى قائمة منذ زمن، لا سيما الأمنية والفساد».

ولا تزال الخلافات السياسية متواصلة بين المعسكرين الشيعيين البارزين، التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي، الذي يضم كتلًا تمثل الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة، من جهة ثانية، بعد عام على انتخابات شهدت ترددًا من الناخبين العراقيين، ومع عجز طرفي الأزمة السياسية عن حل خلافاتهما، لم تتشكل بعد حكومة جديدة.

«الوضع لا يزال شديد التقلب»
في 29 أغسطس، اندلعت أعمال عنف في بغداد، بين مقاتلين من التيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي من جهة ثانية، راح ضحيتها نحو 30 من مناصري الصدر.

واعتبرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، أمام جلسة لمجلس الأمن أخيرًا أن تلك الأحداث كان يفترض أن تمثّل «جرس إنذار»، مضيفة أن «الوضع لا يزال شديد التقلب».

وتابعت «فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق، على العمل لصالح البلد وشعبه».

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وفي حين قدر البنك الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.4% في المتوسط سنويًا بين العامين 2022 و2024، إلا أن «توقعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر نظرًا للاعتماد الكبير على النفط، واستمرار أوجه الجمود في الموازنة، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة»، كما ورد في تقرير في يونيو.

«ميزانيات تحرم العراق من مشاريع استراتيجية كبيرة»
ونتيجة غياب موازنة، ينفق العراق اليوم على أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي، أي ما أنفق في الموازنة السابقة مقسّمًا على 12 شهرًا، وهو ما لا يعكس واقع الإيرادات التي حققتها البلاد في 2022.

لكن «هذه ميزانيات الحد الأدنى.. تماثل الماضي وليس الحاضر أو المستقبل وتنعدم فيها فرص النمو الاقتصادي، وتحرم العراق من مشاريع استراتيجية كبيرة»، وفق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح.

وأضاف صالح لـ«فرانس برس»، «نضيّع فرصًا كبيرة، فرص الاستثمار بمشاريع مهمة واستراتيجية ومخطط لها».

وعلى سبيل المثال، وقّع العراق عقدًا الصيف الماضي مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، ينضوي على مشاريع عديدة لا سيما في مجال استغلال الغاز المصاحب والطاقة الشمسية، بقيمة 10 مليارات دولار يمول جزئيًا من الحكومة العراقية، لا يزال في بداياته.

و«تعمل الحكومة العراقية بجد في تسريع العمل فيها ورفع العقبات أمامها»، وفق مصدر مطلع على الملف.

مشاريع أخرى تسير «بوتيرة بطيئة» في قطاع النفط، ومع «غياب حكومة بصلاحيات كاملة، وزارة النفط لا تستطيع أن تمول وتوقع وتمنح عقودًا لهذه المشاريع الأساسية»، كما يشرح يسار المالكي.

ولتلبية النفقات الطارئة، شرّع البرلمان العراقي قانون الدعم الطارئ في يونيو، بقيمة 25 تريليون دينار (17 مليار دولار)، سمح بسدّ حاجات طارئة للسكان وشراء حبوب لضمان «الأمن الغذائي»، لكن أيضًا ضمان شراء الطاقة والكهرباء من الخارج.

ومع اقتراب العام 2023 دون موازنة، سيكون على السلطات إما تشريع قانون جديد مماثل للأمن الغذائي أو الاستمرار بالصرف على أساس الـ12 شهرًا، أي «تقليص الإنفاق مرة جديدة»، كما يشرح يسار المالكي.

«كل خطط وبرامج الحكومة مقيّدة»
وعند استقالته من منصبه كوزير مالية في أغسطس، لم يتوان علي علاوي، صاحب المشروع الاقتصادي الإصلاحي الذي لم يتحوّل تمامًا إلى واقع ملموس، عن تحديد المشكلة بصراحة تامة.

وكتب في رسالة استقالته «كل خطط وبرامج الحكومة مقيّدة دائمًا بالحاجة إلى الحصول على اتفاق واسع من طبقة سياسية ممزقة»، مضيفا «كل دعوات الإصلاح جرى إعاقتها بسبب الإطار السياسي لهذا البلد».

ثلث السكان تحت خط الفقر
ومن بين كل عشرة شباب، يوجد أربعة عاطلون عن العمل، وفق الأمم المتحدة، فيما ثلث السكان الـ42 مليونًا، هم تحت خط الفقر.

ورغم العائدات النفطية الهائلة، لم تتحسّن كثيرًا حياة أمين سلمان الستيني المتقاعد من الجيش العراقي الذي كان بين المتظاهرين في الذكرى الثالثة لـ«انتفاضة تشرين 2019» غير المسبوقة، التي خرجت ضدّ النظام والفساد.

يقول الرجل من ساحة التحرير في وسط بغداد «البلد يمر بأزمة سياسية وهذه الأزمة السياسية تؤثر على الناس. الناس كلها متعبة».

ولا يتقاضى الرجل سوى 400 ألف دينار (274 دولارًا)، وهو مبلغ بالكاد يغطي قوته اليومي، أما ولداه، فعاطلان عن العمل.

ويضيف «العراق فيه مليارات، فيه أموال وفيه ذهب، لكن السياسيين لا تهمهم سوى أحزابهم وجيوبهم».

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