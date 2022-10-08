«شهيدان» فلسطينيان في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط «شهيدين» و11 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «شهيدان برصاص الاحتلال الحي في جنين و ١١ إصابة، بينها ٣ إصابات خطيرة».

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن فتيين يبلغان من العمر (17 عاما)، «استشهدا» اليوم السبت، وأُصيب 11 مواطنًا، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها.

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وأفادت مصادر طبية في مستشفى جنين الحكومي، بأن الفتى أحمد محمد حسين ضراغمة من سكان محافظة طوباس، «ارتقى» متأثرًا بإصابته الخطيرة في منطقة الرأس خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، عقب اقتحام واسع لمخيمها.

كما أعلن مصدر طبي في مستشفى ابن سينا لـ«وفا»، «استشهاد» الفتى محمود مؤيد الصوص، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة.