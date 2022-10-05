Atwasat

شاهد: نائبة لبنانية تنهي اعتصاما في مصرف للحصول على مدخراتها بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 06:32 مساء
شاهد: نائبة لبنانية تنهي اعتصاما في مصرف للحصول على مدخراتها بالدولار
النائبة اللبنانية سينتيا زرازير. (الإنترنت)
alwasat radio

أنهت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير اعتصامها في أحد المصارف الأربعاء بعد محاولتها إجبار البنك على السماح لها بالحصول على مدخراتها المجمدة من أجل دفع تكاليف عملية جراحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وشوهدت زرازير وهي تغادر بنك بيبلوس في بلدة إلى الشمال من العاصمة بيروت. ولم تتحدث عما إذا كانت قد حصلت على مبلغ 8500 دولار الذي كانت تطالب به، وفق «يورو نيوز».

خطوة النائبة، وهي ضمن مجموعة من النواب دخلوا حديثًا مجلس النواب على وقع المظاهرات المعارضة للسلطة التقليدية، تأتي غداة اقتحامات جديدة قام بها مودعون لعدة مصارف للمطالبة بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

 زرازير تنتظر منذ ثلاثة أيام الحصول على موعد من المصرف
 تجمع عدة أشخاص أمام المصرف في منطقة أنطلياس، شمال العاصمة بيروت، تضامنا مع زرازير التي رافقها محاميان ينتميان إلى مجموعة تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

وقال المحامي فؤاد الدبس إن زرازير تنتظر منذ ثلاثة أيام الحصول على موعد من المصرف من دون جدوى، فما كان منها إلا أن توجهت إليه برفقة الدبس ومحام آخر عند الساعة التاسعة صباحًا (06:00 ت غ).

-  من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
- الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
- بعد احتجازها رهائن بـ«مسدس بلاستيك».. مودعة لبنانية تحصل على 13 ألف دولار من بنك (فيديو)

وأوضح أن زرازير تطالب بمبلغ قدره 8500 دولار أميركي من أجل عملية جراحية يجب أن تخضع لها ولا تغطي شركة التأمين كامل تكلفتها، مشيرًا إلى أن «المفاوضات لا تزال جارية مع المصرف». وأكد «لن نغادر من دون أن تحصل على المبلغ».

تفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم وتحويلها إلى الخارج خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأميركي. 

الليرة اللبنانية تخسر نحو 95% من قيمتها
وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها. وشهدت قاعات الانتظار في المصارف منذ بدء الأزمة المالية إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين باتباع تعليمات إداراتهم.

وأعلنت جمعية المودعين المعنية بحقوق المودعين، الأربعاء أن مودعًا متقاعدًا من قوى الأمن اقتحم مصرفًا في ضاحية بيروت الجنوبية للمطالبة بوديعته البالغة 220 مليون ليرة لبنانية. 

والثلاثاء، اقتحم مودعون ثلاثة مصارف للمطالبة بودائعهم، كما وقعت سبعة حوادث مماثلة الشهر الماضي دفعت بالمصارف إلى إغلاق فروعها لأسبوع قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئيًا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتستعين المصارف بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة إلى قوى الأمن. وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة. وتظاهر العشرات الثلاثاء أمام المصرف المركزي في بيروت، للمطالبة باسترداد أموالهم العالقة لدى المصارف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 قتلى في انهيار مبنى ببغداد وإنقاذ 13
4 قتلى في انهيار مبنى ببغداد وإنقاذ 13
المغرب وإسبانيا تعتقلان 12 شخصا موالين لـ«داعش»
المغرب وإسبانيا تعتقلان 12 شخصا موالين لـ«داعش»
مع زيادة النمو السكاني.. غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات
مع زيادة النمو السكاني.. غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات
لبنان يسلم واشنطن ملاحظاته على مقترح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
لبنان يسلم واشنطن ملاحظاته على مقترح ترسيم الحدود البحرية مع ...
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام
عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام...
المزيد
شاهد: نائبة لبنانية تنهي اعتصاما في مصرف للحصول على مدخراتها بالدولار
شاهد: نائبة لبنانية تنهي اعتصاما في مصرف للحصول على مدخراتها......
مقتل فلسطيني خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ......
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان...
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم ......
لبنان يسلم واشنطن ملاحظاته على مقترح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
لبنان يسلم واشنطن ملاحظاته على مقترح ترسيم الحدود البحرية مع......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط