مع زيادة النمو السكاني.. غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات

القاهرة - بوابة الوسط

في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ينازع الأحياء الأموات على المسكن، حيث استقر من لا مأوى لهم في المقابر، فيما تعاني السلطات في مواجهة الطلب المتزايد على مساكن جديدة.

في مقبرة الشيخ شعبان، الأقدم في القطاع، تعيش عائلة كاميليا كحيل في مسكن بناه زوجها بالطرف الشرقي للمقبرة، يغطي قبري شخصين مجهولين صارا الآن مدفونين تحت أساساته، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

وقالت كحيل، التي تعيش في المقبرة الواقعة بوسط مدينة غزة منذ 13 عاما مع زوجها وأسرتها التي تضم الآن ستة أطفال «لولا الميتين بتحكي كان قالوا اطلعوا من هان».

يحتاج الزائرون للنزول على سلم من ثلاث درجات للوصول إلى المسكن قليل الأثاث، لتشم أنوفهم رائحة قوية تطلق عليها كحيل «رائحة الموت». ويسأل أطفالها، الذين يكسبون مبالغ صغيرة لقاء جلب المياه للناس خلال الجنازات، والديهم باستمرار متى سيتمكنون من الانتقال من المقبرة. وقالت الابنة لميس (12 عاما) «أحيانا بيعزموني صاحباتي في المدرسة بس أنا ما بقدر أعزمهم هنا، بَخجل كتير».

ضغوط متزايدة على الأراضي في غزة

ويعكس الضغط على مساحة المقبرة الضغوط المتزايدة على الأراضي في غزة، تواجه أزمة ديموغرافية متصاعدة منذ سنوات. ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان القطاع إلى أكثر من الضعف في غضون 30 عاما إلى 4.8 مليون نسمة، وبدأت المساحات المتاحة من الأرض بالفعل في النفاد.

وقال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إن التنافس على العقارات الشحيحة في غزة شديد، مع تزايد الطلب على كل من المساكن والأراضي الزراعية للمساعدة في إطعام عدد السكان المتزايد الذين يحتاجون 14 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا، وفق «رويترز».

وتصل المعاناة حتى للموتى، إذ يتعرض مثواهم الأخير لضغوط ليس فقط من واضعي اليد، بل من تزايد عدد من ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه والذي أصبح حقيقة لا مفر منها. وقال مازن النجار، مدير عام الأملاك في وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، التي تشرف على 64 مقبرة في القطاع «نحن في معضلة كبيرة تجاه إيجاد أراض لاحتياجات القبور بسبب واقع قطاع غزة والتضخم السكاني الكبير». وأضاف «كل سنة يزداد الاحتياج أكثر وأكثر، يزداد الاحتياج لبنيان وإنشاءات وأيضا نحتاج لقبور ومقابر».

إغلاق 24 مقبرة في غزة

مع التنافس الكبير في الطلب، تراجعت الحاجة إلى المزيد من المساحة للمقابر في قائمة الأولويات، خاصة في ظل الحروب المتكررة التي دمرت آلاف الوحدات السكنية. وأغلقت وزارة الأوقاف بالفعل 24 مقبرة نفدت طاقتها الاستيعابية بالرغم من استمرار العديد من العائلات في دفن موتاهم في القبور القديمة القريبة من منازلهم. وقال خالد حجازي، وهو حارس (موظف) من وزارة الأوقاف في مقبرة الشيخ رضوان «ممنوع الدفن هنا لأنها مليانة وما فيش وسع فيها وصعب تلاقي مكان للقبور بس الناس ما بتلتزمش». وأضاف «أنا بحاول أمنعهم بقدرش»، وفق «رويترز».

وقال النجار إنه جرى تخصيص مقابر جديدة في أربع مدن أخرى في القطاع، لكن يتعين الآن إيجاد بديل على الفور لأكبر مقبرة والتي تقع في شمال مدينة غزة وتبلغ سعتها 750 ألف شخص. وقال «المقبرة الشرقية، مقبرة الشهداء، أوشكت على الانتهاء (الامتلاء) ولربما في ثلاث أو أربع سنوات لن نجد قطعة أرض ندفن فيها».