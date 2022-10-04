Atwasat

مع زيادة النمو السكاني.. غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 04:32 مساء
مع زيادة النمو السكاني.. غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات
صبية فلسطينية تذاكر دروسها في إحدى مقابر غزة. (رويترز)
alwasat radio

في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ينازع الأحياء الأموات على المسكن، حيث استقر من لا مأوى لهم في المقابر، فيما تعاني السلطات في مواجهة الطلب المتزايد على مساكن جديدة.

 في مقبرة الشيخ شعبان، الأقدم في القطاع، تعيش عائلة كاميليا كحيل في مسكن بناه زوجها بالطرف الشرقي للمقبرة، يغطي قبري شخصين مجهولين صارا الآن مدفونين تحت أساساته، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

وقالت كحيل، التي تعيش في المقبرة الواقعة بوسط مدينة غزة منذ 13 عاما مع زوجها وأسرتها التي تضم الآن ستة أطفال «لولا الميتين بتحكي كان قالوا اطلعوا من هان».

يحتاج الزائرون للنزول على سلم من ثلاث درجات للوصول إلى المسكن قليل الأثاث، لتشم أنوفهم رائحة قوية تطلق عليها كحيل «رائحة الموت». ويسأل أطفالها، الذين يكسبون مبالغ صغيرة لقاء جلب المياه للناس خلال الجنازات، والديهم باستمرار متى سيتمكنون من الانتقال من المقبرة. وقالت الابنة لميس (12 عاما) «أحيانا بيعزموني صاحباتي في المدرسة بس أنا ما بقدر أعزمهم هنا، بَخجل كتير».

ضغوط متزايدة على الأراضي في غزة
ويعكس الضغط على مساحة المقبرة الضغوط المتزايدة على الأراضي في غزة، تواجه أزمة ديموغرافية متصاعدة منذ سنوات. ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان القطاع إلى أكثر من الضعف في غضون 30 عاما إلى 4.8 مليون نسمة، وبدأت المساحات المتاحة من الأرض بالفعل في النفاد.

وقال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إن التنافس على العقارات الشحيحة في غزة شديد، مع تزايد الطلب على كل من المساكن والأراضي الزراعية للمساعدة في إطعام عدد السكان المتزايد الذين يحتاجون 14 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا، وفق «رويترز».

وتصل المعاناة حتى للموتى، إذ يتعرض مثواهم الأخير لضغوط ليس فقط من واضعي اليد، بل من تزايد عدد من ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه والذي أصبح حقيقة لا مفر منها. وقال مازن النجار، مدير عام الأملاك في وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، التي تشرف على 64 مقبرة في القطاع «نحن في معضلة كبيرة تجاه إيجاد أراض لاحتياجات القبور بسبب واقع قطاع غزة والتضخم السكاني الكبير». وأضاف «كل سنة يزداد الاحتياج أكثر وأكثر، يزداد الاحتياج لبنيان وإنشاءات وأيضا نحتاج لقبور ومقابر».

إغلاق 24 مقبرة في غزة
مع التنافس الكبير في الطلب، تراجعت الحاجة إلى المزيد من المساحة للمقابر في قائمة الأولويات، خاصة في ظل الحروب المتكررة التي دمرت آلاف الوحدات السكنية. وأغلقت وزارة الأوقاف بالفعل 24 مقبرة نفدت طاقتها الاستيعابية بالرغم من استمرار العديد من العائلات في دفن موتاهم في القبور القديمة القريبة من منازلهم. وقال خالد حجازي، وهو حارس (موظف) من وزارة الأوقاف في مقبرة الشيخ رضوان «ممنوع الدفن هنا لأنها مليانة وما فيش وسع فيها وصعب تلاقي مكان للقبور بس الناس ما بتلتزمش». وأضاف «أنا بحاول أمنعهم بقدرش»، وفق «رويترز».

وقال النجار إنه  جرى تخصيص مقابر جديدة في أربع مدن أخرى في القطاع، لكن يتعين الآن إيجاد بديل على الفور لأكبر مقبرة والتي تقع في شمال مدينة غزة وتبلغ سعتها 750 ألف شخص. وقال «المقبرة الشرقية، مقبرة الشهداء، أوشكت على الانتهاء (الامتلاء) ولربما في ثلاث أو أربع سنوات لن نجد قطعة أرض ندفن فيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا
الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية

الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية
ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل

ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين

بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين

وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين
عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها

عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها
3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان

3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار

ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع
السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029

السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029
رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال...
«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف

«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكومة الصومالية تعلن مقتل أحد مؤسسي حركة الشباب
الحكومة الصومالية تعلن مقتل أحد مؤسسي حركة الشباب
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في ...
اليمن يواجه خطر تصاعد العنف مع انهيار الهدنة
اليمن يواجه خطر تصاعد العنف مع انهيار الهدنة
اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع صندوق النقد
اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع...
شبح العودة للعنف يلوح في أفق اليمن بعد انهيار الهدنة
شبح العودة للعنف يلوح في أفق اليمن بعد انهيار الهدنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب......
المزيد
مع زيادة النمو السكاني.. غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات
مع زيادة النمو السكاني.. غزة تكافح لاستيعاب الأحياء والأموات...
المغرب وإسبانيا تعتقلان 12 شخصا موالين لـ«داعش»
المغرب وإسبانيا تعتقلان 12 شخصا موالين لـ«داعش»...
4 قتلى في انهيار مبنى ببغداد وإنقاذ 13
4 قتلى في انهيار مبنى ببغداد وإنقاذ 13...
شبح العودة للعنف يلوح في أفق اليمن بعد انهيار الهدنة
شبح العودة للعنف يلوح في أفق اليمن بعد انهيار الهدنة...
اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في مفاوضاتها مع صندوق النقد
اتحاد الشغل التونسي يرفض خيارات الحكومة «المؤلمة» في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط