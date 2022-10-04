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المغرب وإسبانيا تعتقلان 12 شخصا موالين لـ«داعش»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 04:23 مساء
المغرب وإسبانيا تعتقلان 12 شخصا موالين لـ«داعش»
أحد عناصر داعش يرفع علم التنظيم. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية من اعتقال 12 شخصًا للاشتباه في «ارتباطهم بتنظيم داعش».

تفكيك خلية إرهابية في المغرب
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، في بيان إن السلطات المغربية تمكنت بالتنسيق مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية تنشط في كل من الناظور وجيب مليلية التابع لإسبانيا في شمال المغرب، حسب وكالة «رويترز».

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وأضاف البيان أن سلطات البلدين تمكنت من «تفكيك هذه الخلية في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة» وأسفرت العملية عن اعتقال السلطات المغربية شخصين بالناظور، بينما اعتقلت السلطات الإسبانية عشرة بمليلية. وأعلن المغرب تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، خاصة بعد إعلان قيام تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام).

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