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4 قتلى في انهيار مبنى ببغداد وإنقاذ 13

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 03:46 مساء
4 قتلى في انهيار مبنى ببغداد وإنقاذ 13
عناصر الدفاع المدني العراقي أثناء إنقاذ عالقين تحت ركام انهيار مبنى في بغداد، 1 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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لقي أربعة أشخاص حتفهم، بينهم طفلة، بانهيار مبنى في العاصمة العراقية بغداد، كما أفاد بيان للدفاع المدني الثلاثاء، معلنًا فيه انتهاء أعمال الإنقاذ التي استمرت أربعة أيام.

وانهار المبنى الذي يضمّ عيادات طبية والواقع في منطقة حيوية في وسط بغداد السبت، في حادثة تتكرر في العراق الذي أنهكت بنيته التحتية عقود من الحروب، ويهيمن الفساد المزمن على الحياة العامة فيه، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت مديرية الدفاع المدني الثلاثاء، «انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للمراجعين المحتجزين تحت ركام أنقاض بناية المختبر الوطني»، بعد «75 ساعة عمل متواصل ليلًا ونهارًا»

إنقاذ 13 مراجعًا بينهم نساء ومسنون
وتمكّنت فرق الدفاع المدني بداية من «إنقاذ 13 مراجعًا بينهم نساء ومسنون في الدقائق الأولى من وقوع حادث الانهيار»، وفق البيان.

وانتشلت فرق الإنقاذ بعد أيام من ذلك، جثث أربعة أشخاص، بينهم حارس المبنى، وجثة أم وطفلتها، وجثة رجل مسنّ «بعد مضي 75 ساعة نظرًا لضخامة حجم الكتل الخرسانية».

الكاظمي يعلق على الحادث
وعلّق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الحادث السبت، قائلا إنه «يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية»، مضيفًا أنه وجه «بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة» لهذا البناء.

- العراق: إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار بمزار في كربلاء

في المقابل، أعلنت هيئة الاستثمار التي من صلاحياتها منح إجازات المشاريع الاستثمارية الخاصة، عن تشكيل «لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما إذا كان ذلك الخلل بآلية منح الإجازة الاستثمارية أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع».

وهذه الحادثة الثانية من نوعها على الأقل خلال شهر، ففي أغسطس الماضي، قضى 8 أشخاص في انهيار مزار شيعي في كربلاء (وسط).

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