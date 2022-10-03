الحكومة الصومالية تعلن مقتل أحد مؤسسي حركة الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة الصومالية في ساعة متأخرة مساء الأحد، إنها قتلت عبدالله نادر، أحد مؤسسي حركة الشباب الصومالية، في عملية مع شركاء دوليين.

وتروج قوات الأمن الصومالية للمكاسب التي حققتها في الأسابيع الأخيرة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في أثناء قتالها إلى جانب جماعات الدفاع الذاتي المحلية. غير أن حركة الشباب مستمرة في شن غارات دامية، بما في ذلك غارتان يوم الجمعة الماضي أسفرتا عن مقتل 16 على الأقل.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان، نقلته وكالة «رويترز»: إن العملية التي قتلت نادر حدثت يوم السبت. وأوضحت أنه كان المدعي العام لحركة الشباب وكان مرشحا ليحل محل زعيم الحركة أحمد الدرعي المريض.

شوكة أُزيلت من حلق الأمة الصومالية

وورد في بيان الوزارة أن «موته شوكة أُزيلت من حلق الأمة الصومالية». وأضاف البيان أن «الحكومة ممتنة للشعب الصومالي والأصدقاء الدوليين الذين ساهم تعاونهم في قتل ذلك القيادي الذي كان عدوا للأمة الصومالية».

وقتل مسلحو الشباب عشرات الألوف في تفجيرات منذ العام 2006 في قتالهم للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية. ووعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في مايو، بالإجهاز على المسلحين بعد ثلاث سنوات لم يتخذ فيها سلفه، الذي استنفد الاقتتال السياسي جهده، إجراءات تُذكر ضد حركة الشباب.

وتدعم القوات الأميركية وطائرات مُسيرة وبعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي الجيش الصومالي. ولم يتضح على الفور من هم الشركاء الدوليين الذين شاركوا في العملية التي قتلت نادر.