ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قبل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، استقالة الحكومة، اليوم الأحد، بعد انتخابات برلمانية في الدولة الخليجية حقق فيها مرشحو المعارضة مكاسب كبيرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وطالب الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم مهام أمير البلاد، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأجرت الكويت، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انتخابات مبكرة يوم 29 سبتمبر الماضي، بعد أن حل الشيخ مشعل البرلمان في محاولة لإنهاء أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي أعاقت الإصلاحات المالية.

أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج

وتتمتع الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحًا في الخليج، على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

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وكان ولي العهد عين الشيخ أحمد رئيسًا للوزراء في يوليو الماضي، بعد أن ضغط نواب معارضون في البرلمان المنحل من أجل تعيين رئيس وزراء جديد، وإقالة رئيس البرلمان الذي لم يترشح في انتخابات سبتمبر.

وكثيرًا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية، وإلى حل المجلس التشريعي مما أعاق الاستثمارات والإصلاحات.