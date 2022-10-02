Atwasat

ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 03:21 مساء
ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد الانتخابات
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، يتحدث خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 22 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قبل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، استقالة الحكومة، اليوم الأحد، بعد انتخابات برلمانية في الدولة الخليجية حقق فيها مرشحو المعارضة مكاسب كبيرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وطالب الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم مهام أمير البلاد، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وأجرت الكويت، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، انتخابات مبكرة يوم 29 سبتمبر الماضي، بعد أن حل الشيخ مشعل البرلمان في محاولة لإنهاء أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي أعاقت الإصلاحات المالية.

أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج
وتتمتع الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحًا في الخليج، على الرغم من أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

- المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية

وكان ولي العهد عين الشيخ أحمد رئيسًا للوزراء في يوليو الماضي، بعد أن ضغط نواب معارضون في البرلمان المنحل من أجل تعيين رئيس وزراء جديد، وإقالة رئيس البرلمان الذي لم يترشح في انتخابات سبتمبر.

 وكثيرًا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية، وإلى حل المجلس التشريعي مما أعاق الاستثمارات والإصلاحات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر

قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 1 - 0 الصداقة
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا

الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس

انتهت عبر قناة «WTV»: النصر 0 - 1 دارنس
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بن حامد وآراء رياضية قيمة
محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط لا تتجاوز 17 مليار دولار

محلل اقتصادي ينتقد بيان «المالية»: الإيرادات «السيادية» كارثية.. وعائدات النفط ...
إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم

إسراء عبدالرزاق كركرة شابة قاومت الاقتتال بالرسم
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
الصمت اللامبالي

الصمت اللامبالي
«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لبنان يتسلّم رسالة من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»
لبنان يتسلّم رسالة من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية مع ...
تظاهرة حاشدة في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات 2019
تظاهرة حاشدة في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات 2019
فرنسا: يتعين على لبنان انتخاب رئيس جديد قريبا
فرنسا: يتعين على لبنان انتخاب رئيس جديد قريبا
لبنان يتسلم عرضا خطيا من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية.. هل يشمل حقل «كاريش»؟
لبنان يتسلم عرضا خطيا من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية.. هل ...
مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
المزيد
ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد الانتخابات
ولي عهد الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد الانتخابات...
لابيد: مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان «تصون مصالح إسرائيل»
لابيد: مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان «تصون مصالح......
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لولي العهد...
مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ......
لبنان يتسلم عرضا خطيا من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية.. هل يشمل حقل «كاريش»؟
لبنان يتسلم عرضا خطيا من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط