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لبنان يتسلم عرضا خطيا من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية.. هل يشمل حقل «كاريش»؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 03:13 مساء
لبنان يتسلم عرضا خطيا من هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية.. هل يشمل حقل «كاريش»؟
السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا وهي تسلّم الرئيس عرضاً مكتوباً حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. (أ ف ب)
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تسلّم لبنان عرضا مكتوبا من الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلنت رئاستا الجمهورية والحكومة، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين أخيرًا أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.

وأوردت رئاسة الجمهورية على حسابها على «تويتر» أن الرئيس ميشال عون «استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية» من هوكستين حول «الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، بحسب «فرانس برس».

واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن».

«الردّ اللبناني سيتمّ في أسرع وقت»
وردًا على سؤال حول مضمون الرسالة، اكتفى مصدر في الرئاسة بالقول «تتضمن عرضا مع اقتراحات» من دون أن يفصح عن ماهيتها. وقال إن «الرد اللبناني سيتم في أسرع وقت ممكن تمهيدا للانتقال الى الخطوة المقبلة».

وفي وقت لاحق، أعلنت رئاسة الحكومة أن ميقاتي استقبل شيا التي سلمته «العرض الخطي» من هوكستين بشأن ترسيم الحدود. وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها لبنان تسلّمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين وساطة بين البلدين المتنازعين بهدف التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.

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وتسارعت منذ بداية يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

إحراز تقدّم ملموس بشأن ترسيم الحدود
زار هوكستين بيروت مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال في ختام زيارته لها الشهر الماضي «أشعر فعلا بأننا أحرزنا تقدما في الأسابيع الأخيرة»، لافتا في الوقت ذاته الى أن «الأمر يتطلب مزيدا من العمل». وكان مسؤولون عدة، بينهم عون وميقاتي، أعلنوا في الأسابيع القليلة الماضية إحراز تقدّم ملموس بشأن ترسيم الحدود.

وأبلغ عون في 19 سبتمبر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا إن «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة». وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان العام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29.

عرض جديد لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

ومن شأن التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعول السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام.

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