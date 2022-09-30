Atwasat

السجن 3 أعوام لمجموعة أخرى من المهاجرين بالمغرب على خلفية مأساة مليلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 02:57 مساء
السجن 3 أعوام لمجموعة أخرى من المهاجرين بالمغرب على خلفية مأساة مليلية
الحدود التي تفصل المغرب (يمين) عن جيب مليلية المحتل من إسبانيا (يسار)، بالقرب من الناظور في 4 مارس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قضت محكمة استئناف في شمال شرق المغرب، بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد ناشط حقوقي الجمعة، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الاسباني في يونيو الماضي.

وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي، لوكالة «فرانس برس»، إن محكمة الاستئناف «شددت عقوبة السجن من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية»، واصفا القرار بأنه «قاسٍ».

ولوحق هؤلاء، ضمن مجموعة من 33 مهاجرا غير نظاميين معتقلين منذ يونيو بتهم «الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي» واستخدام «العنف ضدّ موظفين عموميين» و«التجمهر المسلّح» و«العصيان».

- تحقيق مغربي يكشف سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية

لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة «تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبوا لجوء»، وفق ما أضاف ناجي.

والأسبوع الماضي، شددت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجرا إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بتهم مماثلة.

وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية، التي نفذها نحو ألفي مهاجر، في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب، ما أثار استياء شديدا في المغرب وخارجه.

الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق
وهذه الخسائر البشرية هي الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

ومنذ 24 يونيو، قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، لمدد تراوح بين ثمانية أشهر وسنتين ونصف السنة.

وتتواصل محاكمة مجموعات أخرى منهم أمام الاستئناف في أكتوبر، وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟

كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
مشاهد مفصلة لاصطدام مركبة «ناسا» بكويكب.. ماذا يفيد العلماء منها؟

مشاهد مفصلة لاصطدام مركبة «ناسا» بكويكب.. ماذا يفيد العلماء منها؟
الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية

الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»

ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
شاهد: الإعصار «إيان» يخلف «أضرارا كبيرة» في فلوريدا

شاهد: الإعصار «إيان» يخلف «أضرارا كبيرة» في فلوريدا
«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023

تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
تحقيقات | معدن سحري ولكن!

تحقيقات | معدن سحري ولكن!
نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل
كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا

كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا
المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي
في أوديسا.. الطائرات المسيرة الإيرانية تنشر الذعر في نفوس الأوكرانيين

في أوديسا.. الطائرات المسيرة الإيرانية تنشر الذعر في نفوس الأوكرانيين
وفاة الكاتب عضو المجلس الوطني الانتقالي المختار الجدال

وفاة الكاتب عضو المجلس الوطني الانتقالي المختار الجدال
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
إدانات واسعة للقصف الإيراني على كردستان العراق
إدانات واسعة للقصف الإيراني على كردستان العراق
44 منظمة دولية تدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن
44 منظمة دولية تدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن
قميص منتخب الجزائر يثير أزمة ثقافية مع المغرب
قميص منتخب الجزائر يثير أزمة ثقافية مع المغرب
الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية
الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
المزيد
السجن 3 أعوام لمجموعة أخرى من المهاجرين بالمغرب على خلفية مأساة مليلية
السجن 3 أعوام لمجموعة أخرى من المهاجرين بالمغرب على خلفية ......
هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال
هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال...
المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية
المعارضة الكويتية تفوز بالانتخابات التشريعية...
الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية
الحرب في أوكرانيا تخفف حدّة الغارات الروسية على سورية...
قميص منتخب الجزائر يثير أزمة ثقافية مع المغرب
قميص منتخب الجزائر يثير أزمة ثقافية مع المغرب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط