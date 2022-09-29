Atwasat

44 منظمة دولية تدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 05:23 مساء
44 منظمة دولية تدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال مؤرتم صحفي في صنعاء، 8 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

دعت 44 منظمة إنسانية ودولية عاملة في اليمن، الخميس، أطراف النزاع إلى تمديد وتوسيع الهدنة التي من المقرر أن تنتهي، الأحد، مذكرة أطراف الصراع بأن «مستقبل الشعب اليمني في أيديهم».

وقالت المنظمات في بيان مشترك نقلته وكالة «فرانس برس»: «خلال الأشهر الستة الماضية، شهدنا انخفاضا بنسبة 60% في عدد الضحايا»، مؤكدة «مع اقتراب الهدنة الحالية من نهايتها، تعتبر الآن لحظة حاسمة لشعب اليمن». ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، «أوكسفام» و«المجلس النرويجي للاجئين» ومنظمات أخرى عاملة في اليمن.

ويدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة. لكن منذ الثاني من أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف القتال واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 

- يونيسيف: 12 مليون دولار دعمًا سويديًا لحماية الأطفال في اليمن
- اليمن: المجلس الانتقالي بالجنوب يشن حملة عسكرية في أبين

اتهامات متبادلة بخرق الهدنة
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة. وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمقاتلون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

وأكدت المنظمات أن «تمديد الهدنة لفترة أطول سيكون الخطوة الأولى لمواصلة البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية وخلق الاستقرار اللازم لتقديم مساعدات طويلة الأمد»، وحذرت  من أنه «إذا بدأ الصراع من جديد الآن، فإنه لا يخاطر فقط بتدمير المكاسب التي تم تحقيقها بالفعل، بل يهدد التنمية المستقبلية لليمن».

ويخوض مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ، جهودا نحو تمديد الهدنة، والتقى، الأربعاء، في صنعاء رئيس «المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين مهدي المشاط، لمناقشة جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة، حسب ما أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية

تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية
روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة

روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة
«التعليم العالي».. إنتاج النخب أم نقيضها؟

«التعليم العالي».. إنتاج النخب أم نقيضها؟
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال

حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني

بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم

تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم
وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما

وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما
اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات

اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات
محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا

محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا
هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟

هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين
ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين
العراق يستدعي السفير الإيراني احتجاجا على القصف
العراق يستدعي السفير الإيراني احتجاجا على القصف
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإيراني على كردستان العراق
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإيراني على كردستان العراق
تونس: تظاهر عناصر من الأمن والشرطة دفاعا عن العمل النقابي
تونس: تظاهر عناصر من الأمن والشرطة دفاعا عن العمل النقابي
4 جرحى إثر سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة الخضراء في بغداد
4 جرحى إثر سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة الخضراء في بغداد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
المزيد
44 منظمة دولية تدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن
44 منظمة دولية تدعو إلى تمديد الهدنة في اليمن...
إدانات واسعة للقصف الإيراني على كردستان العراق
إدانات واسعة للقصف الإيراني على كردستان العراق...
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد...
4 جرحى إثر سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة الخضراء في بغداد
4 جرحى إثر سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة الخضراء في بغداد...
تونس: تظاهر عناصر من الأمن والشرطة دفاعا عن العمل النقابي
تونس: تظاهر عناصر من الأمن والشرطة دفاعا عن العمل النقابي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط